Thấy bướm lạ bay vào nhà đừng vội xua đuổi, lý do đằng sau khiến ai nấy đều hoảng hồn

Đời sống 29/10/2017 07:12

Nhiều người tin rằng việc bướm lạ bay vào nhà không phải là điều bình thường mà phía sau còn chứa nhiều điều vô cùng bí ẩn.

Theo các chuyên gia tướng số, việc bướm xuất hiện trong nhà như là một điềm báo trước cho gia đình bạn. Họ cho rằng bướm là sự kết nối giữa sự sống và cái chết, mặc dù điều này không có bằng chứng khoa học.

Nhiều người còn tin rằng bướm là hiện thân của linh hồn người đã khuất, còn vương vấn chốn dương gian nên thường xuyên bay xung quanh bàn thờ.

Theo quan niệm dân gian, người cõi âm vô hình nên họ phải mượn thân xác của con bướm để trở về dương gian thăm viếng gia đình. Đây được xem là lời giải thích cho việc những con bướm bí ẩn thường xuất hiện trên bàn thờ người đã khuất vào những dịp cúng giỗ.

Thấy bướm lạ bay vào nhà đừng vội xua đuổi, lý do đằng sau khiến ai nấy đều hoảng hồn - Ảnh 1
Người xưa cho rằng bướm đại diện cho một thế lực thần bí - Ảnh minh họa: Internet

Người xưa còn cho rằng khi bướm bay vào nhà bạn buổi sáng tức là báo hiệu một điềm lành. Nếu nó mang màu sắc tươi sáng tức là chuyện tình cảm của bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp.

Những con bướm có màu xám hoặc gần đen bay vào nhà thì nó sẽ mang lại cho gia chủ những tin tức tốt về sự nghiệp. Do đó, người xưa thường không cho con cháu xua đuổi, hay giết chúng.

Ở một số quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ, người ta còn tin rằng bướm tượng trưng cho sự hồi sinh. Vòng đời của bướm là một bước chuyển hóa kiếp sống của con người. Tuy nhiên, người dân một số nước lại cho rằng bướm tượng trưng cho cái chết, đại diện cho thế giới bên kia nên khi nó xuất hiện trong nhà tức là gia đình bạn sẽ gặp điều xui rủi.

Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nhưng người xưa quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên họ vẫn tin bươm bướm là hiện thân của những điều kỳ bí.

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