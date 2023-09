Đừng để tiền ‘đội nón ra đi’ chỉ vì những lỗi phong thủy ngớ ngẩn này

Khi trang trí cây xanh trong nhà sẽ góp phần làm cho không khí thêm xanh tốt và gia tăng vận khí cho gia đình. Nhưng những cành cây khô, hoa héo úa nếu để trong nhà sẽ phát sinh những luồng khí xấu ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Do đó, khi phát hiện trong nhà có cây, hoa bị héo úa thì hãy ngay lập tức vứt đi và thay vào bằng những chậu cây khác xanh tươi hơn.

Nhà cửa bề bộn, có quá nhiều vật dụng hỏng hóc

Ngôi nhà quá bừa bộn, nhiều đồ vật dư thừa hư hỏng chất đống không những khiến nhà cửa ngột ngạt làm mất thẩm mỹ ngôi nhà, mà còn khiến cho các luồng khí bị ứ đọng. Các luồng khí xấu cũng tích tụ từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của con người. Vì những thứ đồ đạc cũ, hỏng hóc tượng trưng cho những nguồn năng lượng cũ, khi chúng quá nhiều sẽ lấn át nguồn năng lượng mới cũng giống như việc tiền chỉ mất đi chứ không kiếm lại được.

Không gian cửa chính chật hẹp

Trong phong thủy, cửa chính được xem là nơi hút nguồn năng lượng may mắn, tài lộc về cho gia chủ. Do đó, khi xây dựng nhà cửa người ta thường xây cửa chính khá to và luôn giữ khoảng không gian phía trước cửa chính được thông thoáng. Vì nếu phía trước có vật cản trở hoặc cửa chính quá nhỏ sẽ khiến cho dòng chảy của các nguồn năng lượng tốt bị gián đoạn, tiền tài từ đó cũng bị tiêu hao.

Treo tranh phong thủy có nước chảy sai hướng

Việc treo tranh phong thủy không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, mà nó còn góp phần mang đến nhiều may mắn và thuận lợi cho gia chủ đặc biệt là những bức tranh có nước. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận với loại tranh này vì khi treo đúng thì tiền vào như nước. Nhưng nếu treo sai hướng thì tiền bạc cũng từ đó mà tiêu tan.

Khi chọn những bức tranh có hình thác nước, biển ngoài việc quan sát bố cục, màu sắ của bức tranh cũng nên để ý dòng chảy của nước được vẽ trong đấy. Nên lựa những bức tranh có dòng chảy hướng vào trong nếu không tiền của trong nhà sẽ “đội nón ra đi”.

Kê tủ lạnh đối diện với cửa bếp

Theo các nhà phong thủy, khi kê tủ lạnh tuyệt đối không được kê đối diện với cửa bếp hoặc cửa ra vào, vì như vậy sẽ tạo ra thế xung khắc khiến tài vận bị hao hụt. Ngoài ra, khi đặt tủ lạnh đối diện với cửa bếp, khí nóng khi nấu ăn sẽ khiến tủ lạnh nhanh hỏng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xem thêm: chăm sóc tóc với rượu, viêm họng amidan khi mang thai