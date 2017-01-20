Thắp hương ngày Tết thế nào cho đúng để năm sau 'giàu nứt vách đổ tường'?

Theo quan niệm người xưa cho rằng việc thắp hương chính là sợi cầu nối giữa những người đã khuất với con cháu. Việc thắp hương không chỉ là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn mà còn giúp bạn truyền đạt đến bề trên những lời nguyện cầu của mình.

Nhiều gia đình có thói quen liên tục thắp hương trên bàn thờ vào ngày Tết, những tưởng đây là mộ t? vi ệc làm tốt có thể mang lại nhiều may mắn cho gia đình. Nhưng đó hoàn toàn là một ý nghĩ sai lầm và việc thắp hương trên bàn thờ cũng có nhiều điều lưu ý mà mọi người phải biết.

Theo các nhà tâm linh , vào ngày Tết chúng ta chỉ nên thắp hương vào lúc chuẩn bị cơm tất niên hoặc lúc giao thừa chứ không nên thắp liên tục. Vì họ cho rằng khi làm liên tục như vậy sẽ gây phiền nhiễu các bậc bề trên chứ không phải là thể hiện tấm lòng thành kính.

Ngoài ra, khi thắp hương phải khép chặt miệng lại, cầu thầm ở trong lòng hoặc thì thầm trong miệng chứ không nên nói lớn ra ngoài và tuyệt đối không được trò chuyện với những người xung quanh khi đang thắp hương.

Khi cắm nhang vào lư hương, nên dùng hai tay để cắm vào nếu xa quá thì phải dùng tay phải chứ không được dùng tay trái để cắm hương.

Lúc thắp hương phải châm một cách cung kính, thành tâm, nếu hương còn cháy thì dùng tay phẩy chứ không được dùng miệng thổi trực tiếp. Sau khi thắp hương vào lư hương nếu có tàn rơi ở phía bên ngoài, thì dùng một tấm vải sạch để lau chứ không được dùng miệng để thổi.

Số lượng hương nên thắp

Nhiều người trong chúng ta vẫn không biết rõ số lượng hương mình nên thắp là bao nhiêu, cho đúng. Có một số người đốt nguyên cả bó vừa gây lãng phí, lại ô nhiễm môi trường. Thực chất số lượng hương thắp trong mỗi lư hương không cần quá nhiều, mà chỉ cần thắp từ một đến 3 nén Vì người xưa cho rằng việc thắp hương là là thể hiện lòng thầm kính của chúng ta với các bậc bề trên nên không quan trọng số lượng nhiều hay ít.

Khi thắp một nén hương mang ý nghĩa cầu mong sự an lành, còn thắp 3 nén hương sẽ mang ý nghĩa tài lộc dồi dào. Nếu đi chùa cầu lộc, thì phải chú ý tới trang phục của mình phải gọn gàng, sạch sẽ không nên mặc đồ quá ngắn hay bó sát.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.