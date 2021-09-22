Thành viên thế hệ Z của Tinder gợi ý cách gây thương nhớ một cách chân thực nhất

Đời sống 22/09/2021 14:21

Với hai hot TikToker Quang Minh và Hồng Trần, sự chân thực chính là chìa khóa để xây dựng những mối quan hệ lành mạnh và ý nghĩa.

 

Đi qua những tháng ngày giãn cách dài, nhiều người dần sống chậm để lắng nghe trái tim của mình, nhìn nhận về bản thân, cảm xúc, những mong muốn một cách chân thực và khách quan hơn. Theo phân tích Xu hướng hẹn hò tương lai của Tinder, đại dịch đã thúc đẩy thế hệ Z-cộng đồng chiếm 50% lượng thành viên trên ứng dụng, trở thành những người hẹn hò đề cao sự trung thực và chân thực hơn. Thế hệ Z tìm kiếm sự tin tưởng trong những mối quan hệ và mong muốn đối phương “sao kê” con người thật của họ.

Trên Tinder, các thành viên thế hệ Z vẫn không ngừng gặp gỡ và làm quen người mới. So với giữa tháng 1 và tháng 8 năm 2021, số lượt thành viên nhắc đến mong muốn "tìm hiểu nhau" tăng 25% và lượt đề cập "tìm người trò chuyện" tăng 61%. Ngoài ra, lượt nhắc đến “tôn trọng” cũng tăng 18%, cho thấy ranh giới cho một mối quan hệ chân thành ngày càng được đề cao bởi những người trẻ.

Hợp tác cùng Tinder, hai TikToker thế hệ Z bedehuongzhai (tên thật Quang Minh) & Naiverosie (tên thật Hồng Trần) nổi tiếng với loạt nội dung về trải nghiệm hẹn hò thu hút triệu lượt xem, đã chia sẻ những bí kíp để “sao kê” cá tính và tìm thấy những đối tượng chân thành trên Tinder.

Thành viên thế hệ Z của Tinder gợi ý cách gây thương nhớ một cách chân thực nhất - Ảnh 1

Thành viên thế hệ Z của Tinder gợi ý cách gây thương nhớ một cách chân thực nhất - Ảnh 2

1. Ấn tượng đầu là quan trọng nhất

Hãy mạnh dạn thể hiện khuôn mặt và chất riêng của mình. Hồng bật mí “Không gì đứng vững được trước một nụ cười tươi – đây là câu nói yêu thích của mình. Vì thế Hồng tin rằng những tấm ảnh cười tươi sẽ gây thương nhớ với đối phương”.

Thành viên thế hệ Z của Tinder gợi ý cách gây thương nhớ một cách chân thực nhất - Ảnh 3

Ngoài ra, cô bạn còn gợi ý chụp hình cùng thú cưng hay cây cối cũng khiến đối phương có thiện cảm vì đó cho thấy bạn là người yêu ấm áp và yêu thiên nhiên.

2. Viết bio theo phong cách của mình

Ví dụ: 

  • Học trường Y nên không có năng khiếu diễn. Tớ chỉ mong tìm thấy một nửa kia chân thành.
  • Pansexual – Toàn tính nhưng không toan tính!
  • Hãy trò chuyện và trao nhau cơ hội để tìm hiểu nhau! Còn lại thời gian sẽ rõ.

Quang Minh chia sẻ, “Việc thể hiện bản thân chân thật đòi hỏi một chút nghệ thuật và cần đạt một độ chuẩn mực nhất định. Mình không thể để bản thân mình quá bộc trực. Ngoài ra, hãy nâng cao giá trị bản thân qua sự chăm chút cho vẻ ngoài, học cách ăn nói duyên dáng, lịch sự và luôn suy nghĩ thận trọng”

Thành viên thế hệ Z của Tinder gợi ý cách gây thương nhớ một cách chân thực nhất - Ảnh 4

3. Ai cũng sẽ bị thu hút bởi đam mê

Hãy chèn sở thích, phong cách sống của bạn vào profile. Ví dụ: nếu bạn thích du lịch khám phá những vùng đất mới, hãy ghi: “Em có thích đi phượt và làm một bộ ảnh cưới 63 tỉnh thành cùng anh!”.

Hồng thổ lộ: “Mình rất hay quẹt phải với những anh chàng thích các bộ môn thể thao dưới nước như lướt ván, chèo kayak vì đó cũng là đam mê của mình. Nếu hợp nhau, Hồng chắc sẽ ngồi mơ mộng về một buổi hẹn hò cùng nhau chèo kayak vừa lãng mạn vừa vui sau giãn cách”.

4. Hãy tận dụng sử dụng icon hay GIF!

Những người sử dụng icon/GIF sẽ khiến đối phương cảm thấy họ hài hước và thân thiện hơn so với người không sử dụng. 

5. Đừng ngần ngại hẹn hò qua video:

Hẹn hò qua video vừa giúp bạn khéo léo xem họ thực sự trông như thế nào, vừa là cách kiểm tra “xúc tác hóa học” giữa hai bên và tăng độ thân thiết như một buổi hẹn hò thực sự.

Việc thể hiện bản thân chân thực là yếu tố quan trọng khi hai người tìm hiểu nhau, như Quang Minh chia sẻ: “Mình luôn hướng đến việc thể hiện bản thân chân thực nhất, nhưng ở một mức độ vừa phải. Hãy chậm rãi tìm hiểu nhau. Sau một thời gian thì càng thể hiện chân thật, sẽ càng có nhiều tiêu chí đánh giá độ tương hợp giữa hai người, để rồi bạn có cơ sở xem có nên bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc lâu dài hay không. Việc này còn giúp mình có thêm nhiều chuyện để tâm sự với nhau trong khoảng thời gian giãn cách dài, không được gặp mặt hẹn hò”.

Những đoạn chia sẻ trên TikTok này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Nhiều netizen nhận định rằng thể hiện bản thân chân thực sẽ giúp bạn thu hút những người chân thành và thật lòng. Ngoài ra, không ít thành viên hạnh phúc chia sẻ về việc tìm thấy nữa kia trên Tinder và mong ngóng gặp nhau ngoài đời sau những cuộc hẹn hò qua hai chiếc màn hình nhỏ.

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