Nếu chị Hằng Nga cũng đang lướt Tinder? Ngại gì mà không quẹt phải và tạo nên câu chuyện tình yêu của bạn trong Tết Trung thu năm nay

Đời sống 18/09/2021 10:38

Những biểu tượng phụ nữ trong văn học dân gian sẽ chỉ cho bạn cách trở nên quyết đoán và chân thực trên hồ sơ Tinder!

“Trăng kia trăng tỏ hơn đèn - Trung thu ai sẽ rước đèn cùng em?” Nếu Gen Z còn đang than trời khi không thể cùng du ngoạn khắp phố phường, hay tay trong tay với “người ấy” ngắm trăng sáng, đèn lồng trong đêm Rằm tháng 8, đừng quên trong truyền thuyết dân gian cũng có một người phụ nữ phải chịu cảnh hàng nghìn năm “giãn cách” – còn ai khác ngoài chị Hằng Nga.

Khác với “đàn chị”, Gen Z thời nay, đặc biệt là phái nữ, được tự chủ hơn bao giờ hết trong việc hẹn hò cũng như mở rộng những mối liên kết xã hội.

Nếu chị Hằng Nga cũng đang lướt Tinder? Ngại gì mà không quẹt phải và tạo nên câu chuyện tình yêu của bạn trong Tết Trung thu năm nay - Ảnh 1

Cùng với ý kiến tham khảo đến từ chuyên gia văn hóa và giảng viên đại học Phụ Nhân (Fu Jen) tại Đài Loan, cô Ngô Yến Trầm, Tinder đã truyền sức mạnh để kết nối, khám phá và tự do tìm kiếm tình yêu đến cho Hằng Nga, cũng như những biểu tượng phụ nữ trong những câu chuyện dân gian đã trưởng thành cùng mỗi chúng ta.

"Văn học dân gian thường phản ánh bối cảnh xã hội hoặc hành vi của con người vào thời điểm đó, và được lý giải khác nhau dưới mỗi nền tảng xã hội khác nhau; và sự thay đổi trong vai trò và thái độ của người phụ nữ trong tình yêu là một chủ đề đáng được thảo luận", cô giáo họ Ngô chia sẻ.

"Khi con người trở nên chân thực và cởi mở hơn để khám phá, phụ nữ hiện đại ngày nay được khắc họa trở nên dũng cảm và quyết đoán trong việc quyết định cuộc sống của chính mình".

Hãy cùng xem 4 người phụ nữ biểu tượng trong văn học Trung Quốc sẽ có hồ sơ thế nào nếu họ sống ở thời hiện đại và chủ động theo đuổi hạnh phúc trên Tinder, xinh đẹp và quyết đoán trong cuộc sống hẹn hò.

Tinder profile của Hằng Nga:

Nếu chị Hằng Nga cũng đang lướt Tinder? Ngại gì mà không quẹt phải và tạo nên câu chuyện tình yêu của bạn trong Tết Trung thu năm nay - Ảnh 2

  • Tên: Hằng Nga
  • Tuổi: 22
  • Giới tính: Nữ
  • Nghề nghiệp: KOL Du Lịch
  • Passions: Foodie, Nhiếp ảnh, Trao đổi ngôn ngữ, Trò chuyện khi chán
  • Địa điểm: Cung trăng
  • Cách 384,400 KM
  • Bio: Định cư lâu dài ở cung trăng 🌝Mình thích gặp gỡ bạn bè từ nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua Passport - Có ai muốn cùng chia sẻ view đẹp hay ngôn ngữ địa phương hay ho không?! À, mình nuôi 1 bé thú cưng tên “Thỏ Ngọc” nữa 🐰 Quẹt phải đi mình kể cho nghe!!

Trong những câu chuyện dân gian cổ xưa, nữ giới thường không có tự do trong tình yêu, do đó không thể làm theo trái tim và chủ động. Để tôn vinh quyền tự do và quyền lựa chọn trong thời hiện đại, hãy tiếp tục cùng 3 nhân vật thần thoại Chức Nữ, Chúc Anh Đài và Bạch Xà nắm bắt vận mệnh và tạo dựng những kết nối ý nghĩa trên Tinder:

Tinder profile của Chức Nữ:

Là nhân vật chính trong câu chuyện dân gian Thất Tịch, Chức Nữ từng là tiên nữ trên mây. Một lần nọ, cô xuống trần gian để tắm bên hồ với các chị em của mình thì bị Ngưu Lang lấy trộm quần áo, và anh ta sẽ chỉ trả lại quần áo cho cô nếu cô kết hôn với anh ta. Câu chuyện kết thúc với việc các vị thần phát hiện ra mối tình bị cấm đoán này và chia cắt cặp đôi, chỉ cho phép họ gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày lễ Thất Tịch. Tuy nhiên, nếu Chức Nữ sống ở thời hiện đại và nhận được sự giúp đỡ từ Tinder, cô ấy hoàn toàn có thể tự lựa chọn người mình yêu trên Tinder, thay vì người đàn ông đã đánh cắp quần áo của cô ấy!

Nếu chị Hằng Nga cũng đang lướt Tinder? Ngại gì mà không quẹt phải và tạo nên câu chuyện tình yêu của bạn trong Tết Trung thu năm nay - Ảnh 3

  • Tên: Chức Nữ
  • Tuổi: 25
  • Giới tính: Nữ
  • Nghề nghiệp: Thiết kế thời trang
  • Passions: Nghệ thuật, Thời trang, Cung hoàng đạo, Chậm rãi hẹn hò
  • Địa điểm: Phía đông thiên đình
  • Cách 27 năm ánh sáng
  • Bio: Yêu và tự hào với công việc của mình 💕🧵👗Bạn bè đặt biệt danh cho tớ là tiên vì sở thích tắm suối nước nóng ngoài trời hoặc đi bộ dã ngoại để thư giãn. Mong muốn kết bạn với những ai cũng yêu thích công việc và biết tận hưởng cuộc sống!

Tinder profile của Chúc Anh Đài:

Nếu chị Hằng Nga cũng đang lướt Tinder? Ngại gì mà không quẹt phải và tạo nên câu chuyện tình yêu của bạn trong Tết Trung thu năm nay - Ảnh 4

  • Tên: Chúc Anh Đài
  • Tuổi: 19
  • Giới tính: Linh hoạt
  • Nghề nghiệp: Sinh viên
  • Passions: Đọc sách, Quyền LGBTQ+, Hoạt động xã hội, Mê phim Hàn
  • Location: Trường Nghi Sơn, Hàn Châu
  • Cách 500 KM
  • Bio: Chủ nghĩa lãng mạn. Tớ đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng tớ cũng thoải mái và muốn xem mọi thứ sẽ đi đến đâu một cách tự nhiên! Hãy quẹt phải nếu bạn cũng là mọt sách hoặc thích đọc sách vào tối thứ Bảy trước khi đi ngủ 🤓

Tinder profile của Bạch Xà:

Nếu chị Hằng Nga cũng đang lướt Tinder? Ngại gì mà không quẹt phải và tạo nên câu chuyện tình yêu của bạn trong Tết Trung thu năm nay - Ảnh 5

  • Tên: Bạch Xà
  • Tuổi: 24
  • Giới tính: Nữ
  • Nghề nghiệp: Bác sĩ y học cổ truyền
  • Passions: Yoga, Tâm linh, Bảo vệ môi trường, Đi uống cùng nhau
  • Địa điểm: Tháp Lôi Phong
  • Cách 800 KM
  • Bio: Đam mê yoga, hoạt động ngoài trời, và yêu động vật (nhất là “bé na”🐍). Nếu bạn cũng tinh nghịch giống như tui và đang ở gần đây - đó là dấu hiệu chúng ta nên đi uống bia cùng nhau. Lưu ý: Mình “bung lụa” nhất là khi có tí hơi men đó nhen!

Nếu chị Hằng Nga cũng đang lướt Tinder? Ngại gì mà không quẹt phải và tạo nên câu chuyện tình yêu của bạn trong Tết Trung thu năm nay - Ảnh 6

Ngô Yến Trầm hiện là giảng viên Đại học Fu Jen, Đài Loan và có 9 năm kinh nghiệm giảng dạy. Nghiên cứu của cô nằm trong lĩnh vực văn học cổ đại và hiện đại và văn hóa Trung Quốc. Cô có chuyên môn trong những bài giảng sâu sắc và tiên tiến về chủ đề liên quan đến giới tính, với trọng tâm là vai trò của người phụ nữ trong lịch sử và văn hóa.

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