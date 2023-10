Nếu chị Hằng Nga cũng đang lướt Tinder? Ngại gì mà không quẹt phải và tạo nên câu chuyện tình yêu của bạn trong Tết Trung thu năm nay

“Trăng kia trăng tỏ hơn đèn - Trung thu ai sẽ rước đèn cùng em?” Nếu Gen Z còn đang than trời khi không thể cùng du ngoạn khắp phố phường, hay tay trong tay với “người ấy” ngắm trăng sáng, đèn lồng trong đêm Rằm tháng 8, đừng quên trong truyền thuyết dân gian cũng có một người phụ nữ phải chịu cảnh hàng nghìn năm “giãn cách” – còn ai khác ngoài chị Hằng Nga.

Cùng với ý kiến tham khảo đến từ chuyên gia văn hóa và giảng viên đại học Phụ Nhân (Fu Jen) tại Đài Loan, cô Ngô Yến Trầm, Tinder đã truyền sức mạnh để kết nối, khám phá và tự do tìm kiếm tình yêu đến cho Hằng Nga, cũng như những biểu tượng phụ nữ trong những câu chuyện dân gian đã trưởng thành cùng mỗi chúng ta.

"Văn học dân gian thường phản ánh bối cảnh xã hội hoặc hành vi của con người vào thời điểm đó, và được lý giải khác nhau dưới mỗi nền tảng xã hội khác nhau; và sự thay đổi trong vai trò và thái độ của người phụ nữ trong tình yêu là một chủ đề đáng được thảo luận", cô giáo họ Ngô chia sẻ.

"Khi con người trở nên chân thực và cởi mở hơn để khám phá, phụ nữ hiện đại ngày nay được khắc họa trở nên dũng cảm và quyết đoán trong việc quyết định cuộc sống của chính mình".

Hãy cùng xem 4 người phụ nữ biểu tượng trong văn học Trung Quốc sẽ có hồ sơ thế nào nếu họ sống ở thời hiện đại và chủ động theo đuổi hạnh phúc trên Tinder, xinh đẹp và quyết đoán trong cuộc sống hẹn hò.

Tinder profile của Hằng Nga:

Tên: Hằng Nga

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: KOL Du Lịch

Passions: Foodie, Nhiếp ảnh, Trao đổi ngôn ngữ, Trò chuyện khi chán

Địa điểm: Cung trăng

Cách 384,400 KM

Bio: Định cư lâu dài ở cung trăng 🌝Mình thích gặp gỡ bạn bè từ nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua Passport - Có ai muốn cùng chia sẻ view đẹp hay ngôn ngữ địa phương hay ho không?! À, mình nuôi 1 bé thú cưng tên “Thỏ Ngọc” nữa 🐰 Quẹt phải đi mình kể cho nghe!!

Trong những câu chuyện dân gian cổ xưa, nữ giới thường không có tự do trong tình yêu, do đó không thể làm theo trái tim và chủ động. Để tôn vinh quyền tự do và quyền lựa chọn trong thời hiện đại, hãy tiếp tục cùng 3 nhân vật thần thoại Chức Nữ, Chúc Anh Đài và Bạch Xà nắm bắt vận mệnh và tạo dựng những kết nối ý nghĩa trên Tinder:

Tinder profile của Chức Nữ:

Là nhân vật chính trong câu chuyện dân gian Thất Tịch, Chức Nữ từng là tiên nữ trên mây. Một lần nọ, cô xuống trần gian để tắm bên hồ với các chị em của mình thì bị Ngưu Lang lấy trộm quần áo, và anh ta sẽ chỉ trả lại quần áo cho cô nếu cô kết hôn với anh ta. Câu chuyện kết thúc với việc các vị thần phát hiện ra mối tình bị cấm đoán này và chia cắt cặp đôi, chỉ cho phép họ gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày lễ Thất Tịch. Tuy nhiên, nếu Chức Nữ sống ở thời hiện đại và nhận được sự giúp đỡ từ Tinder, cô ấy hoàn toàn có thể tự lựa chọn người mình yêu trên Tinder, thay vì người đàn ông đã đánh cắp quần áo của cô ấy!

Tên: Chức Nữ

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Thiết kế thời trang

Passions: Nghệ thuật, Thời trang, Cung hoàng đạo, Chậm rãi hẹn hò

Địa điểm: Phía đông thiên đình

Cách 27 năm ánh sáng

Bio: Yêu và tự hào với công việc của mình 💕🧵👗Bạn bè đặt biệt danh cho tớ là tiên vì sở thích tắm suối nước nóng ngoài trời hoặc đi bộ dã ngoại để thư giãn. Mong muốn kết bạn với những ai cũng yêu thích công việc và biết tận hưởng cuộc sống!

Tinder profile của Chúc Anh Đài:

Tên: Chúc Anh Đài

Tuổi: 19

Giới tính: Linh hoạt

Nghề nghiệp: Sinh viên

Passions: Đọc sách, Quyền LGBTQ+, Hoạt động xã hội, Mê phim Hàn

Location: Trường Nghi Sơn, Hàn Châu

Cách 500 KM

Bio: Chủ nghĩa lãng mạn. Tớ đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng tớ cũng thoải mái và muốn xem mọi thứ sẽ đi đến đâu một cách tự nhiên! Hãy quẹt phải nếu bạn cũng là mọt sách hoặc thích đọc sách vào tối thứ Bảy trước khi đi ngủ 🤓

Tinder profile của Bạch Xà:

Tên: Bạch Xà

Tuổi: 24

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Bác sĩ y học cổ truyền

Passions: Yoga, Tâm linh, Bảo vệ môi trường, Đi uống cùng nhau

Địa điểm: Tháp Lôi Phong

Cách 800 KM

Bio: Đam mê yoga, hoạt động ngoài trời, và yêu động vật (nhất là “bé na”🐍). Nếu bạn cũng tinh nghịch giống như tui và đang ở gần đây - đó là dấu hiệu chúng ta nên đi uống bia cùng nhau. Lưu ý: Mình “bung lụa” nhất là khi có tí hơi men đó nhen!