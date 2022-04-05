Thông tin từ Báo Tuổi trẻ, vào chiều ngày 5/4, đại tá Phạm Minh Lũy - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ 3 người trong gia đình tử vong. Nghi phạm là Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi), chung sống như vợ chồng với bà Trần Thị Mộng T. Theo đại tá Phạm Minh Lũy cho biết, nghi phạm có dấu hiệu tự sát dẫn đến bị thương rất nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng thương tâm làm 3 người tử vong ở Cà Mau - Ảnh: Báo tuổi trẻ

Như đã đưa tin trước đó, theo nguồn tin từ Báo Thanh niên, khoảng 20 giờ ngày 4/4, ông Trần Văn Hường (SN 1956; ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đi giữ vuông tôm tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Sáng hôm sau, trở về nhà ông Hường bàng hoàng phát hiện vợ là bà Nguyễn Ngọc X (SN 1964) cùng con gái là bà Trần Thị Mộng T (SN 1989) và cháu ngoại là Phan Mạnh T (SN 2006) tử vong, cả 3 thi thể đều nằm trên vũng máu phía sau căn nhà của ông Hường.