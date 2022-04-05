Thảm án ở Cà Mau: 3 người trong gia đình tử vong thương tâm, nghi phạm có dấu hiệu tự sát

Đời sống 05/04/2022 19:02

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Lên liên quan đến vụ thảm án ở Cà Mau sống như vợ chồng với nạn nhân xấu hổ. Sau khi ra tay sát hại làm 3 người tử vong, nghi phạm có dấu hiệu tự sát và đang bị thương rất nặng.

Thông tin từ Báo Tuổi trẻ, vào chiều ngày 5/4, đại tá Phạm Minh Lũy - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ 3 người trong gia đình tử vong. Nghi phạm là Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi), chung sống như vợ chồng với bà Trần Thị Mộng T. Theo đại tá Phạm Minh Lũy cho biết, nghi phạm có dấu hiệu tự sát dẫn đến bị thương rất nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Thảm án ở Cà Mau: 3 người trong gia đình tử vong thương tâm, nghi phạm có dấu hiệu tự sát - Ảnh 1
 Căn nhà nơi xảy ra án mạng thương tâm làm 3 người tử vong ở Cà Mau - Ảnh: Báo tuổi trẻ 

Như đã đưa tin trước đó, theo nguồn tin từ Báo Thanh niên, khoảng 20 giờ ngày 4/4, ông Trần Văn Hường (SN 1956; ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đi giữ vuông tôm tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Sáng hôm sau, trở về nhà ông Hường bàng hoàng phát hiện vợ là bà Nguyễn Ngọc X (SN 1964) cùng con gái là bà Trần Thị Mộng T (SN 1989) và cháu ngoại là Phan Mạnh T (SN 2006) tử vong, cả 3 thi thể đều nằm trên vũng máu phía sau căn nhà của ông Hường.

Thảm án ở Cà Mau: 3 người trong gia đình tử vong thương tâm, nghi phạm có dấu hiệu tự sát - Ảnh 2
 Hiện trường xảy ra vụ thảm sát làm 3 người tử vong tại Cà Mau - Ảnh: Báo Thanh niên 

Một người sống gần hiện trường vụ án cho biết trên Người Lao Động về mối quan hệ của nạn nhân và nghi phạm. Theo đó, nghi phạm Lên và bà Trần Thị Mộng T có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng từ cuối năm 2021: "Tôi nghe nói bà T. đang mang thai với Lên. Người đàn ông này đã tự tử" - người này tiết lộ.

Thảm án ở Cà Mau: 3 người trong gia đình tử vong thương tâm, nghi phạm có dấu hiệu tự sát - Ảnh 3
Công an bảo vệ hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Người lao động 

Hiện, Công an huyện Phú Tân phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đấn cái chết thương tâm của 3 nạn nhân.

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