Táo tợn gã 'yêu râu xanh' chỉ mới 24 tuổi chạy xe máy thản nhiên sàm sỡ vòng 1 phụ nữ giữa đường phố

Đời sống 11/08/2017 16:30

Người đàn ông di chuyển trên xe máy, áp sát rồi vô tư dùng tay để sàm sỡ vòng 1 của chị em phụ nữ đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Những ngày gần gây, nhiều tài khoản trên mạng xã hội thi nhau lan truyền các đoạn clip về người đàn ông giao hàng ngang nhiên “đụng chạm” vòng 1 của chị em phụ nữ  

Táo tợn gã 'yêu râu xanh' chỉ mới 24 tuổi chạy xe máy thản nhiên sàm sỡ vòng 1 phụ nữ giữa đường phố - Ảnh 1
Người đàn ông mặc trang phục màu xanh ngang nhiên "đụng chạm" vòng 1 của phụ nữ giữa đường phố - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip, người đàn ông mặc áo phông xanh, đội mũ bảo hiểm xanh, che kín mặt và di chuyển trên xe gắn máy với chiếc thùng lớn phía sau. Hắn ta thường xuyên xuất hiện trên các con đường lớn, thủ đoạn sàm sỡ vô cùng lộ liễu chứ không hề kiêng dè hay sợ hãi.

Sau khi phát hiện ra nơi xảy ra các vụ quấy rối đều thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), cư dân mạng đã báo cáo tình hình cho công an địa phương. 

Ngay sau khi biết tin, cảnh sát vùng Vạn Bách Lâm, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã tiến hành theo dõi, điều tra làm rõ danh tính tên “yêu râu xanh” này. 

Chỉ trong vòng 4 tiếng, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ đối tượng khả nghi. Hắn ta chỉ mới 24 tuổi, họ Hàn, thường trú tại Ngũ Trại, Hãn Châu, Sơn Tây (Trung Quốc).

Táo tợn gã 'yêu râu xanh' chỉ mới 24 tuổi chạy xe máy thản nhiên sàm sỡ vòng 1 phụ nữ giữa đường phố - Ảnh 2
Tên "yêu râu xanh" sàm sỡ phụ nữ giữa đường phố này chỉ mới 24 tuổi - Ảnh: Internet

Trong buổi lấy lời khai, thanh niên họ Hàn đã thừa nhận mình là người đàn ông gây ra các vụ quấy rối tình dục trên. Với hành động quấy rối của mình, tên “yêu râu xanh” họ Hàn phải chịu mức phạt hành chính cao và bị giam giữ 15 ngày. 

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã gửi lời khuyên đến chị em phụ nữ. Theo đó, để không bị sàm sỡ vô cớ, chị em cần tránh mặc quần áo quá mát mẻ khi đi ra ngoài.

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