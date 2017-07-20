Ngồi ngoài phòng chờ, cả bố và mẹ bé đều vô cùng lo lắng và bất an, chị Nguyễn Thị H. – mẹ bé Tr. chia sẻ: “Con phải nhịn ăn từ sáng đến giờ để chiều vào phòng gây mê, con nhỏ quá không biết có chịu nổi đau không”.

Bé Phan Đình Tr. là trường hợp mới nhất và nhỏ tuổi nhất trong số những bệnh nhi mắc phải chứng sùi mào gà do cắt bao quy đầu tại phòng khám tư của bà Hoàng Thị Hiền (Hưng Yên) xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Hiện bé đang được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ngày 19/7/2017 vừa qua, Tr. đã được các bác sĩ tiến hành gây mê điều trị bằng phương pháp bắn tia laser.

Sau đó, chị H. cho biết nguyên nhân con trai mắc bệnh trong tâm trạng đầy phẫn nộ: “Bà Hiền (bà Hoàng Thị Hiền – người thực hiện nong bao quy đầu cho các cháu ở phòng khám gia đình) là một người không có lương tâm, đã không biết bệnh lại còn cố chữa. Hiện giờ tôi chỉ mong phap luật nghiêm minh trừng trị, để không còn đứa trẻ nào phải chịu bệnh tật nữa”.

Khi cháu được 4 tháng tuổi, nhiều người nói phải cho cháu đi khám bao quy đầu, nếu bị hẹp sau này sẽ ảnh hưởng đến đường sinh sản. Nghe vậy, tôi hỏi thăm xem nên đi khám ở đâu. Nhiều người đã giới thiệu tôi tìm đến bà Hiền ở xã bên, sau đó tôi thu xếp công việc rồi bế con đến đó khám.

Vừa đến nhà khám, bà Hiền đã lớn giọng nói "Sao để cháu nặng thế này rồi mới mang đến". Sau đó, bà ấy dùng tay nong bao quy đầu của con trai tôi, rồi dùng kéo chích một đoạn nhỏ đầu bao quy. Tiếp theo là lau rửa rồi bảo đưa cháu đi vệ sinh hàng ngày bộ phận sinh dục tại phòng khám của bà” – chị H. kể lại trong nghẹn ngào.

Sang ngày hôm sau, chị H. đưa bé đến khám và được bà Hiền chẩn đoán vết cắt đã phục hồi. Một tháng sau, chị H. mới tá hỏa khi thấy bộ phận sinh dục của con xuất hiện nhiều nốt đỏ bất thường, chị liền đưa con đến phòng khám của bà Hiền để kiểm tra lại.

“Khi thấy con nổi mấy nốt mụn nhỏ ở đầu dương vật, tôi mang bé đến nhà bà Hiền thì bà bảo không sao chỉ là nốt mủ nhỏ. Rồi bà Hiền tự tay chích đầu mủ đó ra. Bà rửa cho con tôi, rồi đưa tôi một lọ xanh methylene về nhà tự vệ sinh” – chị H. kể lại.

Từ ngày đến tái khám tại nhà bà Hiền, tình trạng của bé Tr. ngày càng trở nặng hơn, chị H. lo lắng đã chuyển bé lên Bệnh viện Da liễu Trung ương kiểm tra. Sau đó, các bác sĩ kết luận bé Phan Đình Tr. bị mắc chứng sùi mào gà khá nghiêm trọng.

Chị H. tâm sự: “Con tôi bị sùi mào gà không hề có biểu hiện đau đớn hay quấy khóc gì. Chính vì thế tôi chủ quan để bà Hiền chữa trị suốt nhiều ngày. Giá như tôi đưa con đi bệnh viện từ khi mới phát hiện giờ chắc con không bị nặng như vậy”.

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ điều trị miễn phí cho tất cả các ca mắc sùi mào gà ở trẻ em kể từ ngày 17/7/2017, đồng thời sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến hàng loạt trường hợp trẻ mắc sùi mào gà này.