Tắm biển Ninh Thuận, nam sinh Lâm Đồng bị sóng cuốn mất tích

Đời sống 12/08/2023 16:14

Trong lúc tắm, nam sinh 17 tuổi không may bị sóng lớn cuốn ra xa, được người thân và du khách phát hiện nhưng tất cả đều bất lực, không cứu vớt được.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 12/8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận cùng chính quyền địa phương, gia đình, người dân vẫn đang tìm kiếm nam sinh đang tắm ở bãi biển Ninh Chữ thì bị sóng biển cuốn trôi, mất tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/8, nam sinh A.T (17 tuổi, trú tại H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cùng gia đình đến TP.Phan Rang - Tháp Chàm để nghỉ dưỡng và xuống bãi biển Ninh Chữ (bãi tắm nằm phía sau một resort trên đường Yên Ninh, P.Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) để tắm biển. 

Tắm biển Ninh Thuận, nam sinh Lâm Đồng bị sóng cuốn mất tích - Ảnh 1
Nam sinh đang tắm biển thì sóng lớn cuốn mất tích - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc tắm, nam sinh A.T không may bị sóng lớn cuốn ra xa, được người thân và du khách phát hiện nhưng tất cả đều bất lực, không cứu vớt được.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Ninh Thuận huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Lữ đoàn Đặc công nước 5 lặn tìm nạn nhân.

Tuy nhiên, trời tối cùng với sóng lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong ngày 12/8, lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

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