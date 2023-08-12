Đêm nay, Việt Nam có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất năm

Đời sống 12/08/2023 15:13

Đây là đợt mưa sao băng lớn nhất năm 2023, đạt cực đại vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8.

Dẫn tin từ Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, theo Hội Thiên văn  và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), mưa sao băng Perseids diễn ra vào tháng 8 hàng năm, là một trong hai cơn mưa sao băng lớn nhất trong năm cùng với Geminids (tháng 12). Hiện tượng này là những mảnh vụn còn sót lại khi sao chổi 109P/Swift-Tuttle tiến về phía Mặt trời. Lần cuối khi sao chổi này tới gần Mặt trời và cắt qua quỹ đạo của Trái đất là năm 1992 và lần tiếp theo sẽ là năm 2026.

Đêm nay, Việt Nam có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất năm - Ảnh 1
Sao băng Perseid chụp tại Alberta, Canada ngày 12/8/2021. Ảnh: Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch VACA, "Perseids là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất hàng năm với cực điểm có thể đạt từ 60 tới 100 sao băng mỗi giờ". 

Cùng với mưa sao băng Geminids xuất hiện vào tháng 12, mưa sao băng Perseids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm.

Vào những năm không bị Mặt Trăng ảnh hưởng, một số nơi có thể quan sát từ 150-200 vệt sao băng một giờ.

Hình thành từ các tàn dư của sao chổi Swift-Tuttle khi băng qua Trái đất, mưa sao băng Perseids xuất hiện trên bầu trời từ 17/7 đến 24/8 hằng năm, đạt cực đại vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8.

Thời điểm phù hợp quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này là vào các đêm lân cận cực điểm, thời gian lý tưởng nhất sẽ là từ sau 2h sáng, khi đó mặt trăng sắp lặn còn chòm sao Perseus đã lên đủ cao. Lúc này, người quan sát chỉ cần nhìn về phía bầu trời Đông Bắc và tìm chòm sao Perseus. Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, cách đơn giản nhất là nhìn lên bầu trời Đông Bắc với góc nhìn tính từ mặt đất 30 - 50 độ trong khoảng 5 phút để mắt quen với bóng tối.

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, việc quan sát mưa sao băng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trong một đợt mưa dông diện rộng.

Đêm nay, Việt Nam có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất năm - Ảnh 2
Đêm thứ Bảy tuần này, khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có điều kiện thuận lợi để quan sát mưa sao băng Perseids - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dự báo, đêm 12, rạng sáng ngày 13, trời miền Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Vì vậy, cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng tuyệt đẹp ở miền Bắc sẽ rất khó khăn.

Tương tự, tại Thanh Hóa và Nghệ An, trong đêm 12 rạng sáng ngày 13/8, trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác nên điều kiện quan sát mưa sao băng hạn chế.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có thể quan sát mưa sao băng Perseid khá thuận lợi khi trời quang mây và không chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm 12, rạng sáng ngày 13/8 sẽ có mây và mưa rào rải rác nên điều kiện quan sát mưa sao băng không thuận lợi.

 

Lưu ý chọn nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí khi quan sát mưa sao băng Perseid. Các dải sao băng xuất hiện nhiều nhất tại khu vực chòm sao Anh Tiên nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ đâu trên bầu trời.

Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 28 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 28 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Xem thêm
Từ khóa:   Mưa Sao Băng mưa sao băng Perseids Chiêm ngưỡng sao băng

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 41 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 56 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 41 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi