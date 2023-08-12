Đêm nay, Việt Nam có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất năm

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch VACA, "Perseids là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất hàng năm với cực điểm có thể đạt từ 60 tới 100 sao băng mỗi giờ".

Dẫn tin từ Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), mưa sao băng Perseids diễn ra vào tháng 8 hàng năm, là một trong hai cơn mưa sao băng lớn nhất trong năm cùng với Geminids (tháng 12). Hiện tượng này là những mảnh vụn còn sót lại khi sao chổi 109P/Swift-Tuttle tiến về phía Mặt trời. Lần cuối khi sao chổi này tới gần Mặt trời và cắt qua quỹ đạo của Trái đất là năm 1992 và lần tiếp theo sẽ là năm 2026.

Vào những năm không bị Mặt Trăng ảnh hưởng, một số nơi có thể quan sát từ 150-200 vệt sao băng một giờ.

Cùng với mưa sao băng Geminids xuất hiện vào tháng 12, mưa sao băng Perseids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm.

Hình thành từ các tàn dư của sao chổi Swift-Tuttle khi băng qua Trái đất, mưa sao băng Perseids xuất hiện trên bầu trời từ 17/7 đến 24/8 hằng năm, đạt cực đại vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8.

Thời điểm phù hợp quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này là vào các đêm lân cận cực điểm, thời gian lý tưởng nhất sẽ là từ sau 2h sáng, khi đó mặt trăng sắp lặn còn chòm sao Perseus đã lên đủ cao. Lúc này, người quan sát chỉ cần nhìn về phía bầu trời Đông Bắc và tìm chòm sao Perseus. Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, cách đơn giản nhất là nhìn lên bầu trời Đông Bắc với góc nhìn tính từ mặt đất 30 - 50 độ trong khoảng 5 phút để mắt quen với bóng tối.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, việc quan sát mưa sao băng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trong một đợt mưa dông diện rộng.

Đêm thứ Bảy tuần này, khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có điều kiện thuận lợi để quan sát mưa sao băng Perseids - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dự báo, đêm 12, rạng sáng ngày 13, trời miền Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Vì vậy, cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng tuyệt đẹp ở miền Bắc sẽ rất khó khăn.

Tương tự, tại Thanh Hóa và Nghệ An, trong đêm 12 rạng sáng ngày 13/8, trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác nên điều kiện quan sát mưa sao băng hạn chế.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có thể quan sát mưa sao băng Perseid khá thuận lợi khi trời quang mây và không chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm 12, rạng sáng ngày 13/8 sẽ có mây và mưa rào rải rác nên điều kiện quan sát mưa sao băng không thuận lợi.

Lưu ý chọn nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí khi quan sát mưa sao băng Perseid. Các dải sao băng xuất hiện nhiều nhất tại khu vực chòm sao Anh Tiên nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ đâu trên bầu trời.