Thương tâm: Mẹ chở con đi ăn cưới, bé trai 7 tuổi bị nước cuốn tử vong khi qua đập tràn

Đời sống 12/08/2023 08:13

Hai mẹ con người ở xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập đi ăn cưới. Khi về đi qua đập tràn và xảy ra sự việc đau lòng.

Theo thông tin từ báo GD&TĐ, cuối giờ chiều ngày 11/8, khu vực cầu Long Cốc mực nước dâng cao và chảy xiết. Lúc này, có 1 người phụ nữ chở theo con nhỏ cố gắng vượt qua đập tràn. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra, cả 2 mẹ con bị dòng nước cuốn trôi.

Tối cùng ngày, ông Hà Ngọc Chất Bí thư đảng ủy xã Long Cốc đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn nói trên. Ông Chất cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 11/8 tại khu vực cầu Long Cốc.

“Hai mẹ con là người xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập đi ăn cưới tại xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, trên đường về đi qua đập tràn thì không may bị lũ cuốn. Người mẹ được cứu còn con trai sinh năm 2016 đã mất” - ông Chất cho biết thêm.

Thương tâm: Mẹ chở con đi ăn cưới, bé trai 7 tuổi bị nước cuốn tử vong khi qua đập tràn - Ảnh 1
Địa điểm xảy ra vụ việc - Ảnh: báo GD&TĐ

Theo thông tin từ Tạp chí Người cao tuổi, một đại diện UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, lực lượng chức năng huyện Tân Sơn đã tổ chức lực lượng tìm kiếm cháu bé. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể cháu bé.

Tại địa bàn huyện Tân Sơn hiện nay mưa đã tạnh, mực nước tại các đập tràn đã hạ. Ngay sau khi nắm bắt thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND huyện Tân Sơn đã đến hiện trường tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ cũng cảnh báo người dân không đi qua các đập tràn khi nước lũ dâng cao.

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Sau thời gian tích cực tìm kiếm, đến 21 giờ 20 phút ngày 8/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 3 km.

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