Tại hiện trường, anh C tử vong trong tư thế nằm nghiêng người dưới đất, một giàn khoan sắt nặng hàng trăm kg đè thẳng phần đầu và cổ.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, chiều 25-7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Hớn Quản điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong trên địa bàn. Nạn nhân là anh Đặng Văn C. (44 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Hiện trường vụ công nhân tử vong ở mỏ đá. Ảnh: Người Lao Động.

Theo báo Lao Động, sáng cùng ngày, anh Đ.V.C cùng một số công nhân tổ chức sử dụng giàn khoan điện để khoan trên công trường khai thác đá, của mỏ đá Rạng Đông.

Tại đây, trong lúc anh C đang khoan, bất ngờ bị hệ thống giàn khoan bên cạnh đổ sập xuống. Anh C bị hệ thống giàn khoan đè thẳng lên người khiến nam công nhân này tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, anh C tử vong trong tư thế nằm nghiêng người dưới đất, một giàn khoan sắt nặng hàng trăm kg đè thẳng phần đầu và cổ. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Được biết, mỏ đá Rạng Đông thuộc Công ty Cổ phần khai khoáng phát triển Rạng Đông. Công ty này từng bị UBND tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 154 triệu đồng về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép để hoạt động khai thác khoáng sản đối với mỏ đá xây dựng tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, với diện tích vi phạm từ 1 ha đến dưới 5 ha.

Gia Lai: 2 người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang đào giếng thuê Khi 3 người đang làm việc thì không may bị rò rỉ điện khiến anh LVT và anh TTC. ở phía dưới tử vong. Anh TVC ở phía trên may mắn thoát nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-1-cong-nhan-tu-vong-o-mo-da-rang-dong-692575.html