Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm, hư hỏng nặng. Riêng xe đạp bị đẩy lên vỉa hè, mặt đường xuất hiện vết cày dài.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Ngày 23-12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe buýt, xe máy và xe đạp.

Hơn 6 giờ cùng ngày, ông Đ. (50 tuổi) lái xe buýt số 31 (tuyến Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Khu dân cư Bình Lợi) chạy trên đường Nơ Trang Long, hướng đường Nguyễn Xí về đường Bình Lợi.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Khi giao với đường Vũ Ngọc Phan, thuộc phường 13, Bình Thạnh thì xe buýt bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông trúng xe máy do bà C. (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và xe đạp do một người đàn ông chạy.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ: Cú tông mạnh khiến hai người ngã xuống đường, xe buýt kéo lê một đoạn khoảng 10m, bị thương, người dân sau đó đã đưa đi cấp cứu.

Xe máy cũng bị cuốn vào gầm đẩy đi, hư hỏng nặng, xe đạp văng lên vỉa hè. Trên mặt đường xuất hiện vết cày dài.

Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

