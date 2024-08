Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Minh Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người bị thương gồm anh Triệu Quốc Hưng và anh Lý Ngọc Thắng (SN 1990, trú tại tiểu khu Bản Súng, thị trấn Vân Tùng). Tại hiện trường, ô tô và 6 xe mô tô khác để trong nhà bị hư hỏng. Hàng trăm bao tải cám bị văng xuống sân nhà, tường rào, mái tôn và một số đồ dùng của 3 hộ gia đình bị hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo lực lượng đến điều tra, làm rõ, giải quyết vụ việc theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do tài xế buồn ngủ khi lưu thông trong đêm dẫn đến vụ tai nạn.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra vụ xe container lao vào nhà dân tại chợ 312 (xã Đắk R'la) khiến 3 người tử vong. Cụ thể, theo thông tin trên báo Dân Trí, sáng 25/7, ông Hoàng Văn Nghĩa (trú tỉnh Nghệ An) điều khiển container lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

Khi di chuyển đến khu vực chợ 312 (xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil) xe này đã va chạm với xe container do tài xế Nguyễn Sỹ Trường (trú tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm, xe do tài xế Nghĩa cầm lái đã lao vào 5 nhà dân bên phải đường. Hậu quả, Q. và D. tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn còn khiến ông Nguyễn Bá C. (SN 1967) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện và 1 người khác bị thương; 5 căn nhà của các hộ dân bị hư hỏng, nhiều xe máy bị tông nằm la liệt giữa đường.