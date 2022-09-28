Tái khởi động tuần lễ triển lãm sản phẩm Việt tại siêu thị Nhật

Các ban ngành và doanh nghiệp đã đến dự và cắt băng khai mạc

Năm nay hoạt động được tái tổ chức với số lượng nhà cung cấp tham gia kết nối gấp đôi so với năm 2020 và đặc biệt hơn khi được diễn ra trước thềm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.

Khởi động từ năm 2017, đây là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên được phối hợp thực hiện bởi Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC).

Thông qua chương trình, AEON Việt Nam mong muốn đồng hành và hỗ trợ nhà cung cấp Việt đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động kết nối nhà cung cấp trong nước với hệ thống phân phối của AEON Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong nước thông qua chuỗi bán lẻ của AEON Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Đại diện ITPC, AEON Việt Nam, và Lãnh sự quán Nhật tham quan các gian hàng trưng bày tại AEON Tân Phú

Trong khuôn khổ sự kiện có 2 hoạt động chính gồm: “Tuần lễ Triển lãm Sản phẩm Doanh nghiệp Việt” từ ngày 27/9 đến ngày 2/10 tại AEON Tân Phú, và “Hội nghị kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi siêu thị AEON năm 2022” từ ngày 27-28/9.

Năm nay, các sản phẩm được giới thiệu trong tuần lễ triển lãm tập trung vào mặt hàng chất lượng cao, đáp ứng xu hướng sống khỏe của khách hàng sau đại dịch, gồm các lĩnh vực như: sản phẩm organic (hữu cơ); thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn; nông sản đóng gói…

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai chỉ sau Nhật Bản để tập trung đẩy mạnh nguồn lực đầu tư. Theo đó, một trong năm chiến lược trung hạn của AEON Việt Nam là “Phát triển các sản phẩm đặc trưng” phục vụ xu hướng sống khỏe, và các sản phẩm độc đáo chỉ có ở AEON.

Do đó, thông qua hai ngày hội nghị kết nối doanh nghiệp, AEON Việt Nam mong muốn tìm kiếm các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu và thị hiếu không ngừng thay đổi của khách hàng, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất cho sản phẩm Nhãn hàng riêng của AEON bao gồm TOPVALU và HÓME CÓORDY.