Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân liên quan vụ thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện tại một bãi rác.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa thông báo truy tìm tung tích nạn nhân liên quan đến vụ phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại bãi rác Đông Nam (ở xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Khoảng 9h ngày 21/12, ông N.T.V. (52 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) đang lái máy xúc, san gạt rác tại bãi tập kết số 3, bãi rác Đông Nam thì phát hiện một thi thể bé gái sơ sinh trong tình trạng không mặc quần áo. Ông V. đã báo cáo với lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đông Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giải phẫu pháp y tử thi.

Qua trích xuất hệ thống camera cho thấy, trong khoảng thời gian từ 4 đến 9h ngày 21/12, có 23 lượt xe chở rác vào đổ. Trong đó có 12 lượt xe đổ rác vào ô số 1, còn 11 xe đã đổ rác lên khoang số 3,4. Các xe này có thể liên quan đến việc chở thi thể bé sơ sinh.

Bãi rác Đông Nam phát hiện thi thể trẻ em 6-7 ngày tuổi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an Thanh Hóa cho biết, khoảng 9h ngày 21/12, tại bãi rác Đông Nam, người lái máy xúc phát hiện thi thể bé gái sơ sinh, khoảng 5 đến 7 ngày tuổi (được xác định sinh khoảng thời gian từ ngày 8/12 đến 20/12), cân nặng 3,5 kg, dài 54 cm, thể trạng bình thường (không bị dị tật), không mặc quần áo.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để phối hợp, phát hiện thông tin liên quan đến thi thể trẻ sơ sinh có đặc điểm nêu trên. Đề nghị người dân khi phát hiện thông tin có liên quan đến vụ việc nêu trên, chủ động cung cấp, trình báo ngay đến cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc trao đổi qua các số điện thoại 02373.725.725 - đường dây nóng Công an tỉnh.

