Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên có dấu hiệu phân hủy dưới hồ đá làng đại học Quốc gia TP.HCM

Đời sống 29/10/2023 15:32

Người đàn ông đi câu cá thì tá hỏa phát hiện thanh niên tử vong dưới hồ đá làng ĐH Quốc gia TP.HCM. Gia đình cho biết nạn nhân có nợ nần bên ngoài, gia đình đã nhiều lần trả nợ thay.

 

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 29.10, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ phát hiện nam thanh niên tử vong dưới hồ đá làng đại học Quốc gia TP.HCM. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.C.D (25 tuổi, quê Đồng Nai).

Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên có dấu hiệu phân hủy dưới hồ đá làng đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 1
Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.C.D (25 tuổi, quê Đồng Nai). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân đi câu cá trong khuôn viên làng đại học Quốc gia TP.HCM (thuộc P.Đông Hòa, TP.Dĩ An) thì phát hiện anh D. bên dưới hồ đá.

Đến kiểm tra, người dân phát hiện thi thể đã tím tái và có dấu hiệu phân hủy nên báo cho cơ quan chức năng.

Công an TP.Dĩ An phối hợp các đơn vị liên quan trục vớt thi thể anh D. Đến hơn 11 giờ, thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo thun trắng, quần dài màu đen.

Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên có dấu hiệu phân hủy dưới hồ đá làng đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 2
Công an TP.Dĩ An phối hợp các đơn vị liên quan trục vớt thi thể anh D. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Hiện Công an TP.Dĩ An đã liên hệ gia đình nạn nhân. Phối hợp cùng các đơn vị khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong dưới hồ đá làng đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo thông tin trước đó từ báo Người Lao Động, ngày 28-7, một người đàn ông đang ngồi câu cá trong hồ đá Đại học quốc gia TP HCM thì nhìn thấy ở bờ đối diện có một người nhảy xuống hồ rồi mất tích, tới gần phát hiện nạn nhân có để lại đôi dép và chiếc điện thoại trên bờ.

Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên có dấu hiệu phân hủy dưới hồ đá làng đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 3
Gia đình cho biết nạn nhân có nợ nần bên ngoài, gia đình đã nhiều lần trả nợ thay. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt lặn tìm nhiều giờ đồng hồ nhưng không có kết quả.

Gia đình cho biết nạn nhân có nợ nần bên ngoài, gia đình đã nhiều lần trả nợ thay, ngày 27-10 nam thanh niên này nhắn tin cho người thân nói xin lỗi, đến trưa 28-10 thì xảy ra vụ việc nói trên.

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