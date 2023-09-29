Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Hồ Văn Khởi (55 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra làm rõ hành vi "giết người". Trong quá trình chung sống, Khởi nghi ngờ bà Linh có tình cảm với người khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 29-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Hồ Văn Khởi (SN 1968, quê tỉnh Bạc Liêu) về hành vi giết người.

Đối tượng Hồ Văn Khởi (SN 1968, quê tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo điều tra, Hồ Văn Khởi và vợ là bà L.T. L. (SN 1978, quê tỉnh Bạc Liêu) đi làm thuê và sinh sống tại một căn nhà trọ trên địa bàn khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quá trình sống chung, Khởi nghi ngờ bà L. có tình cảm với người khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Đỉnh điểm vào chiều ngày 22/9, sau khi cãi nhau, Khởi đã dùng dao đâm bà Linh.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Khởi. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Lúc này, người con dâu đang ở trên gác, nghe tiếng hét lớn trong nhà tắm, chạy xuống xem thì tá hỏa phát hiện mẹ chồng nằm gục bên vũng máu trong nhà tắm phòng trọ. Còn ông Khởi bị dao đâm vào ngực. Người dân đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu và báo công an. Do vết thương quá nặng, bà Linh đã tử vong.

Theo báo Công An Nhân Dân, chiều 22/9, cả hai lại cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Khởi đã dùng dao đâm bà Linh tử vong tại chỗ. Sau đó, Khởi tiếp tục dùng dao tự đâm mình để tự tử nhưng không thành và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi ra viện, Khởi bị Công an tạm giữ.

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