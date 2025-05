Tá hỏa du khách nước ngoài chạy xe máy buông tay, để em bé cầm lái trên đường ở Phú Quốc

Ngày 19/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tân (42 tuổi, ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.