5 nạn nhân bao gồm 3 nam và 2 nữ, tuổi từ khoảng hơn 20 đến hơn 50 tuổi. Trong đó, có một nạn nhân khỏe mạnh, không xay xát, đang được theo dõi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 24/9, bác sĩ chuyên khoa 2 Dụng Thị Kim Hạnh, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, nơi đây đã tiếp nhận 5 trường hợp là nạn nhân trong vụ sập căn nhà 4 tầng ở đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh.

Riêng trường hợp nam bệnh nhân còn lại vì tình trạng nặng hơn đã được phía Bệnh viện Bình Thạnh chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngay sau khi sơ cứu tại hiện trường.

Có 3 trường hợp bị chấn thương phần mềm, sinh hiệu ổn. Các bệnh nhân này được tiến hành chụp X-quang kiểm tra (một ca chụp thêm CT), cho kết quả bình thường. Dự kiến, 3 bệnh nhân này sẽ được xuất viện trong ngày.

Cũng trong nguồn tin này, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh nhân này đã được kích hoạt báo động đỏ, đang được mổ cấp cứu.

Một trường hợp bệnh nhân nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thông tin ban đầu, hơn 12 giờ ngày 24/9, nhóm 5 người thợ đang sửa chữa căn nhà 4 tầng trong hẻm 133 Bình Quới (P.27, Q.Bình Thạnh). Trong lúc thi công, có dùng khoan thì bất ngờ căn nhà này đổ sập hoàn toàn làm những người này bị mắc kẹt.

Tại hiện trường, đống đổ nát lan rộng, tràn ra một số nhà xung quanh và đường lộ. Người dân khu vực kịp thời thoát nạn.

Thông tin từ cơ quan chức năng, căn nhà 4 tầng bị sập nói trên đang trong quá trình tu sửa.

Cấp cứu nạn nhân bị thương trước khi chuyển vào bệnh viện - Ảnh: Báo Thanh Niên

Llúc 15 giờ 45, ông Đinh Khắc Huy, Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh cho biết có 7 người bị thương trong sự cố sập nhà 4 tầng, trong đó 5 người xây xát nhẹ. 5 người này được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh thăm khám.

Còn 2 người bị kẹt sâu bên trong vụ sập nhà, lực lượng chức năng đã cứu hộ đưa ra ngoài rồi chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám.

Căn nhà này xin nâng nền do 2 nhà bên cạnh xây dựng, chứ không phải xây dựng lại. Trong lúc làm móng thì xảy ra sự cố.

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ người bên trong ra ngoài và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường căn nhà 4 tầng bị sập hoàn toàn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thông tin sơ bộ từ PC07 Công an TP.HCM, đơn vị đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 42 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó trưởng PC07 trực tiếp tới hiện trường, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên nhân ban đầu do nhà dân đang trong quá trình sửa chữa nghiêng lún. Tài sản thiệt hại sập hoàn toàn căn nhà nói trên.