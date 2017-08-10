Từ tháng 8 / 2015 - 02/2016, Viện Dinh Dưỡng quốc gia Việt Nam – Bộ Y Tế đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của Sữa chua uống Vinamilk Probi (chứa chủng Lactobacillus paracasei - L. casei 431) lên tình trạng dinh dưỡng và mắc cúm ở trẻ 2 – 5 tuổi. Kết quả cho thấy nhóm được sử dụng sữa chua uống men sống Probi 5 ngày/ tuần trong 12 tuần giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm và số ngày mắc cúm so với nhóm chứng.

Các chuyên đã khẳng định, cách tốt nhất phòng ngừa cảm cúm là phải có đề kháng khoẻ. Theo đó, kết quả từ nghiên cứu của Viện dinh dưỡng cho thấy, uống sữa chua men sống Probi mỗi ngày là giải pháp đơn giản và hiệu quả giúp tăng cường đề kháng, “bảo vệ” trẻ trước sự tấn công của virus cúm và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm không mong muốn do bệnh cúm gây nên, đặc biệt ở thời điểm giao mùa.

Theo chia sẻ của đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ước tính hàng năm trên thế giới, có khoảng 5-10% người lớn, 20-30% trẻ em bị mắc cúm, đặc biệt là thời điểm giao mùa. Ở Việt Nam, tỷ lệ nhiễm bệnh cúm dao động từ 15-42%. Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh cảm cúm là do sức đề kháng kém, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển, sinh hoạt và học tập hàng ngày của trẻ và có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Từ lâu trên thế giới, Probiotics được coi là an toàn và công hiệu để phòng ngừa các bệnh về nhiễm khuẩn hô hấp bao gồm mắc cúm do virus. Lợi khuẩn Lactobacillus paracasei - L. casei 431 là chủng khuẩn được sử dụng rộng rãi hiện nay tại các nước phát triển như Mỹ, các nước châu Âu. Chủng men này cũng được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh tác dụng tăng cường miễn dịch, cải thiện tình trạng mắc bệnh đường hô hấp, mắc cúm. Tại Việt Nam, Vinamilk Probi là sản phẩm sữa chua uống men sống sử dụng chủng men Lactobacillus paracasei - L. casei 431L. casei 431.