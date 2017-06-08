Sử dụng kem tắm trắng không rõ nguồn gốc hậu quả khôn lường

Với mong muốn được sở hữu làn da trắng sáng và mịn màng, nhiều chị em đã ‘đánh liều’ dùng các loại kem tắm trắng khác nhau, thậm chí rẻ tiền và không có xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, việc dùng những sản phẩm kém chất lượng này đã dẫn đến tác hại nặng nề cho làn da. Do đó, để không phải “tiền mất tật mang”, các nàng nên lựa chọn những loại mỹ phẩm có nguồn gốc và uy tín.

Hiện nay, trên thị trường tràn ngập các loại kem dưỡng da trị mụn, nám... trôi nổi và không đảm bảo chất lượng. Ngoài sản phẩm tắm trắng, kem trộn cũng được cho là có công dụng “thần kỳ” không chỉ giúp làm trắng cấp tốc mà giá thành lại rất rẻ.

Đánh vào tâm lý ham rẻ và sở thích làm đẹp, hàng loạt các loại kem đã xuất hiện tràn lan không có bao bì, nhãn mác và chủ yếu là tự chế. Nhiều chị em hoàn toàn không biết thành phần và nguồn gốc của sản phẩm nhưng vẫn thoa đều đặn mỗi ngày để mong muốn nhanh sở hữu được làn da trắng không tì vết.

Bên cạnh đó, nhưng người bán hàng online trên Facebook hay Zalo lợi dụng lòng tin của chị em đã tung ra các chiêu thức quảng cáo như: “Trắng không tì vết sau 7 ngày, da mặt sạch mụn ngay chỉ với vài ngày sử dụng", “Sau một tuần không trắng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho quý khách”...

Hầu hết, các sản phẩm kem tắm trắng cấp tốc có giá thành rất rẻ và được bán với giá trung bình vài trăm ngàn đồng trong khi tiền nguyên liệu chỉ chưa đến chục ngàn đồng.

Hậu quả của việc xài hàng trôi nổi

Thành phần chủ yếu của các loại mỹ phẩm tắm trắng chủ yếu chứa hợp chất phenol và nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Khi mới sử dụng, kem thấm nhanh vào da, tẩy đi lớp da cũ, làm căng và trắng tức thì. Nhưng sau một thời gian, các chất hóa học sẽ gây ra các tác động nghiêm trọng đến lớp da non vừa mới lột và dẫn đến viêm nang lông. Đặc biệt, khi tiếp xúc với ánh nắng nhiều, da có thể sẽ bị bỏng do quá mỏng và xuất hiện các triệu chứng như sưng, chảy máu, dị ứng, lở loét hay thậm chí ung thư da.

Vì vậy, cách tốt nhất phái đẹp nên đến những trung tâm spa uy tín và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả tốt mà vẫn đảm bảo an toàn cho làn da. Hơn nữa, các nàng nên chọn cách tắm trắng bằng những nguyên liệu chiết xuất tự nhiên và chọn loại mỹ phẩm rõ nguồn gốc.

Hãy là người tiêu dùng thông minh và tuyệt đối nên ham rẻ để tránh rước họa vào thân.