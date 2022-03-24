Sinh tuổi Canh Thìn 2000 làm nghề gì và kinh doanh gì phù hợp nhất?

Trước khi đến với câu hỏi sinh năm 2000 hợp với nghề gì thì mời quý bạn cùng xem qua thông tin, tính cách của những người tuổi Canh Thìn 2000 ngay sau đây.

Bạn sinh năm Canh Thìn và đang có dự định khởi nghiệp trong thời gian tới. Bạn suy ngẫm đã rất lâu mà chưa tìm ra được ngành nghề kinh doanh phù hợp với tuổi của mình.

- Năm sinh âm lịch: Canh Thìn

- Thiên can: Canh

+ Tương hợp: Ất

+ Tương hình: Giáp, Bính

- Địa chi: Thìn

+ Tam hợp: Thân – Tý – Thìn

+ Tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Sinh năm 2000 là tuổi con Rồng - Năm sinh dương lịch: Từ 05/02/2000 tới 23/01/2001 - Năm sinh âm lịch: Canh Thìn

II. Tổng quan vận mệnh tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hay còn gọi là Tuổi Rồng mạnh mẽ và cứng rắn. Đặc biệt, họ có sức lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình rất cao. Không phải lúc nào họ cũng dễ gần, họ có thể đòi hỏi, và quá tự tin về kỹ năng mình!

Để đạt được mục đích tốt, người tuổi Thìn sẽ bỏ ra nhiều cố gắng. Họ luôn tìm thấy những giải pháp trong công việc. Chỉ cần cảm thấy thoải mái, họ sẽ tập trung được năng lượng mạnh nhất trong tinh thần và con người mình.

Trong thời ấu thơ, người sinh năm Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Bạn thấy hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo bởi ngay từ nhỏ đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân.

Người tuổi Thìn hay còn gọi là Tuổi Rồng mạnh mẽ và cứng rắn, đặc biệt, họ có sức lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình rất cao

Bên cạnh đó, bạn cũng gặp không ít những phiền toái khi đến thời trung niên bởi cá tính độc lập và vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông. Đó cũng là lý do khiến bạn bị ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm.

Để khắc phục điều này, bạn cần chú ý nhiều hơn để có thể điều tiết được mối quan hệ với những người xung quanh. Cũng nên tham khảo ý kiến của nhiều người khác. Tuy nhiên, khi tuổi về già, thường có cuộc sống vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.

Vốn rất lanh lợi, thông minh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bạn sẽ không gặp nhiều vất vả trong quản lý kinh tế, tài vụ. Mặc dù biết cách quản lý tiền bạc tốt nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quí hơn nữa.

Tiền bạc với họ chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều mà bạn muốn hướng đến nhiều nhất đó là hiện thực hóa ước mơ của bản thân. Bạn cũng có quan điểm về tài – lợi chính xác và sáng suốt. Bạn có thể trở thành đại phú nếu biết hài hòa giữa hiện thực và lí tưởng và coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, với tính cách của bạn, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Do vậy, để dành dụm tiền một cách có kế hoạch, bạn hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu, để gia tăng và giữ gìn tài sản.

Lòng tự tôn cao thúc đẩy bạn có lý tưởng hơn người. Tuy nhiên, nếu xét kỹ càng thì lòng tự tôn ấy thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh.

Người tuổi Canh Thìn có tính cách khá mềm dẻo nhưng nóng tính, hướng ngoại cao, thích giao tiếp, trao đổi

Tiền bạc mà bạn kiếm được có thể rất nhiều những dường như chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Đừng nên ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc. Nó chỉ mang đến cho bạn sự thiệt thòi.

Một điểm hay thấy ở người tuổi Canh Thìn đó là mâu thuẫn ở nội tâm. Họ có tinh thần sảng trực nhưng thiếu tâm cơ, thích trao đổi, ngoại giao, hướng ngoại và ưa sự nhiệt tình.

Người tuổi Canh Thìn có tính cách khá mềm dẻo nhưng nóng tính. Tính hướng ngoại cao, thích giao tiếp, trao đổi. Sự nồng nhiệt của họ hay được thể hiện ở những nơi sôi động, vui nhộn,… Do vậy, họ thường không mấy khi che giấu cảm xúc bản thân và hay tâm sự, trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ.

Bên cạnh đó, ở những người tuổi Canh Thìn thường có tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt, luôn hoàn thành công việc một cách nhanh nhất có thể. Một khi đã bắt tay làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để thu được thành quả tốt nhất.

Người tuổi Canh Thìn mệnh Bạch Lạp Kim thường phải trải qua quá trình tự rèn luyện, nghiên cứu, học tập rất vất vả mới đạt được thành công trong công việc cũng như sự nghiệp.

Họ mang trong mình hai tố chất, một là sự cứng rắn, nghiêm nghị, nghĩa khí, trọng chữ tín. Hai là sự nhiệt tình, sáng suốt, linh hoạt, tích cực và có chí tiến thủ. Đó chính là lý do khiến họ có cách sống hăng hái, tích cực. Nếu họ có biểu hiện thu mình thì đó là lúc họ đã thấy hơi mệt hoặc bản thân đã gặt hái được những thành quả nhất định.

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Để việc kinh doanh có thể đạt được thành công, không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Canh Thìn mà còn dựa vào người hợp tác làm ăn với họ. Có thể kể đến những tuổi hợp làm ăn với tuổi nam, nữ Canh Thìn theo ngũ hành:

+ Sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn mệnh Kim kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thổ gồm các tuổi Mậu Dần, Tân Sửu, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Mậu Thân, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Hợi, Bính Thìn, Canh Tý, Đinh Tỵ… Kết hợp làm ăn với những tuổi này là cực kỳ tốt, làm gì thắng đấy, mã đáo thành công

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Mộc gồm các tuổi Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Mậu Thìn, Quý Mùi, Nhâm Tý, Kỷ Tỵ, Canh Dần, Quý Sửu, Tân Mão, Canh Thân, Tân Dậu…Đây là những tuổi phù hợp với người sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn mệnh Kim. Sẽ tạo điều kiện để phát triển, tiến lên.

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thủy gồm các tuổi Bính Tý, Quý Tỵ, Đinh Sửu, Bính Ngọ, Quý Hợi, Giáp Thân, Đinh Mùi, Ất Dậu, Giáp Dần, Nhâm Thìn, Ất Mão… Sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn mệnh Kim kết hợp với những tuổi này thường là bạn bè thì có thể làm ăn được. Nếu không thì người tuổi Canh Thìn phải là cấp dưới hoặc trợ lý của những người mệnh Thủy thì mới thuận buồm xuôi gió.

Sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn mệnh Kim kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thổ gồm các tuổi Mậu Dần, Tân Sửu, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Mậu Thân, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Hợi, Bính Thìn, Canh Tý, Đinh Tỵ…

IV. Người tuổi Canh Thìn 2000 hợp với nghề gì thì tốt?

Theo những tính cách của bản mệnh vừa chia sẻ trên đây thì sinh năm 2000 nên làm nghề gì?

4.1. Nam Canh Thìn sinh năm 2000

Từ thời ấu thơ, nam Canh Thìn đã rất hiếu động. Do đó, khi lớn lên, họ thường có tính cách năng động, hoạt bát. Rất thích hợp đảm nhận vị trí lãnh đạo. Họ dễ dàng vượt qua được những sóng gió và có thể là đầu tàu mang lại cảm giác yên tâm cho những người làm việc dưới trướng.

Với bản tính thông minh, tài năng, sáng tạo, có khiếu hài hước. Đặc biệt, nam sinh năm con Rồng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó dễ dàng dù trong hoàn cảnh nào.

Một số nghề liên quan tới nghệ thuật như nghệ thuật hay diễn viên, nghệ sĩ, chính trị, cơ khí,... là lựa chọn hứa hẹn sẽ đem lại thành công cho nam Canh Thìn.

Họ nên lựa chọn với các công việc như chính trị, công an, học thuật, văn học, quản lý, giám sát, cơ khí. Đây là những công việc đảm bảo chắc chắn thành công sẽ đến với họ.

Với tính cách năng động, hoạt bát nên công việc làm một nhà lãnh đạo sẽ rất phù hợp với nam sinh năm 2000.

Bên cạnh đó, nếu muốn thử sức trong việc kinh doanh thì nam tuổi Canh Thìn nên kinh doanh máy móc, vật liệu kim khí, kinh doanh chứng khoán, ngân hàng, kinh doanh thiết bị công nghệ.

Một số nghề liên quan tới nghệ thuật như nghệ thuật hay diễn viên, nghệ sĩ, chính trị, cơ khí,... là lựa chọn hứa hẹn sẽ đem lại thành công cho nam Canh Thìn

4.2. Nữ tuổi Canh Thìn hợp với nghề gì?

Với tính cách dịu dàng, nết na, biết cách cư xử với mọi người, nữ Canh Thìn là người thông minh, đa tài trong mọi lĩnh vực từ ca hát, múa, vẽ…

Bên cạnh đó, nữ sinh năm 2000 có tính suy xét chu đáo mọi việc. Có tinh thần trách nhiệm cực cao, họ sống cống hiến hết mình để đạt thành công.

Họ cũng là kiểu người sống có mục tiêu, lý tưởng và hoàn thành một cách xuất sắc. Đó chính là lý do khiến con đường học hành Canh Thìn Nữ rất cao và thuận lợi.

Cơ hội để bản mệnh có thể thi đỗ vào các trường top và tốt nghiệp xuất sắc rất cao. Vì thế, nữ Canh Thìn sẽ không phù hợp với tất cả các công việc nhàn hạ hay các công việc tẻ nhạt.

Theo đó, để phát huy tối đa công việc và ăn nên làm ra nhất, nữ sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn nên lựa chọn với một số việc hợp cả mệnh, can chi lẫn tính cách như: kỹ sư, công nghệ thông tin, marketing, quan hệ công chúng, báo chí, diễn viên hay vận động viên, chuyên viên thiết kế.

Nữ tuổi Canh Thìn làm nghề gì thì hợp thì nữ sinh năm 2000 nên làm một số công việc như người bác sĩ hay làm một nữ họa sĩ tài ba, một người cô giáo tận tâm với nghề.

Sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn nên lựa chọn với một số việc hợp cả mệnh, can chi lẫn tính cách như: kỹ sư, công nghệ thông tin

V. Tuổi Canh Thìn hợp với màu gì?

Trong phong thủy, màu sắc có vai trò quan trọng trong việc cân bằng âm dương của mỗi người. Để kích tài lộc, tương trợ bản mệnh, cần xem màu hợp tuổi để mua xe, sơn nhà, hay chọn màu trang phục, trang sức, đá phong thủy. Bên cạnh đó, chọn màu sắc hợp phong thủy cũng mang đến nhiều may mắn, tài lộc dành cho người tuổi Sửu.

Tuổi Canh Thìn (2000) hợp với màu vàng, nâu và trắng.

VI. Tuổi Canh Thìn hợp với hướng nào?

Không phải ai cũng có đủ những kiến thức về phong thủy để có thể tự lựa chọn hướng nhà tốt cho mình. Vậy những người tuổi Canh Thìn khi muốn mua nhà nên chọn hướng nhà như thế nào là tốt.

Tuổi Canh Thìn (2000) hợp với hướng:

- Hướng Đông: Mang lại nhiều tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài.

- Hướng Bắc: Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu.

- Hướng Đông Nam: Cải thiện sức khỏe, trường thọ

- Hướng Nam: Củng cố tinh thần, sức mạnh và mang đến tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử.

VII. Tuổi Canh Thìn hợp với cây gì?

Lựa chọn cây cảnh phù hợp theo tuổi sẽ mang đến bản mệnh nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như gia đình. Sau đây là chia sẻ cây cảnh trồng phù hợp người tuổi Canh Thìn (2000) - Mệnh Kim.

Theo ngũ hành tương sinh và tương hợp, người mệnh Kim nên chọn mua những loại cây cảnh mệnh Thổ và mệnh Kim, tức là cây có màu nâu, vàng hoặc màu trắng là tốt nhất.

Để gia đình không bị đi tiền của, bị kìm hãm sự thịnh vượng, người tuổi Canh Thìn cũng cần lưu ý tránh mua những loại cây cảnh có màu xanh nước biển, đen (của Thủy) hoặc màu đỏ, hồng, cam, tím (của Hỏa) theo ngũ hành tương khắc.

Có thể lựa chọn một số cây phù hợp cho tuổi Canh Thìn như: Cây may mắn, cau nhật, cây ngọc ngân, cây đế vương, cây trúc phát tài, cây phát tài, cây cọ nhật, cây sen đá màu nâu…

Tuổi Canh Thìn hợp với số nào?

Số hợp với tuổi Thìn là số thuộc mệnh Kim và mệnh Thổ. Những số hợp với tuổi Canh Thìn là 0, 5, 6, 9. Đây là những số sẽ giúp tuổi Thìn gặp được nhiều quý nhân, nhân duyên càng vượng, gặp nhiều vận may, gặp hung hóa cát, đi đâu cũng sống được, thậm chí còn dễ dàng phát tài phát lộc.

Có thể lựa chọn một số cây phù hợp cho tuổi Canh Thìn như: Cây may mắn, cau nhật, cây ngọc ngân, cây đế vương, cây trúc phát tài

Ngược lại, tuổi Canh Thìn nên tránh chọn những nghề nghiệp thuộc Hỏa và Thủy. Đó là các ngành nghề như:

Nhà hàng, khách sạn.

Hóa dầu, hóa dược,..

Nghề vận tải biển, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản

Vận động viên dưới nước.

Khi muốn kinh doanh, nên tránh chọn kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh rượu bia nước giải khát, kinh doanh nhà hàng ăn uống hay buôn bán thủy hải sản,..

Trên đây là gợi ý cách chọn nghề dành cho người tuổi Thìn. Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thể tìm được cho mình một ngành nghề hợp với mình và có được một tương lai tươi sáng.