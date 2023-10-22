Sau tiếng nổ lớn, đám cháy nhanh chóng lanh nhanh, cô dâu chú rể cùng 500 khách chạy thục mạng khỏi hôn trường 

Đời sống 22/10/2023 16:44

Khi hàng trăm khách mời đang ăn uống, chúc phúc cho cô dâu, chú rể thì dàn nhạc bị chập điện, bốc cháy và nhanh chóng lan xuống phía dưới khiến hơn 500 khách dự tiệc bỏ chạy thục mạng. 

Theo báo Người Lao Động đưa tin, trưa 22-10, đám cháy hy hữu xảy ra tại một hội trường đám cưới ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khiến hàng trăm khách tới dự tiệc cùng gia đình cô dâu, chú rể hoảng loạn.

CLIP: Đám cháy bùng lên trong hôn trường được lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Theo đó, hơn 12 giờ, cả hội trường giáo xứ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) vui mừng chúc phúc cho đám cưới của 2 bạn trẻ.

Khi khách mời đang ăn uống thì từ phía dàn nhạc ở sân khấu xảy ra sự cố và lửa bùng cháy. Ngọn lửa và khói lan ra khắp sân khấu, nhanh chóng bao phủ toàn hội trường. Lúc này, trong hội trường hơn 500 khách mời.

Sau tiếng nổ lớn, đám cháy nhanh chóng lanh nhanh, cô dâu chú rể cùng 500 khách chạy thục mạng khỏi hôn trường  - Ảnh 1
Bàn ghế, vật dụng bên trong hội trường bị thiêu trụi. Ảnh: Báo Người Lao Động.  

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, cô dâu, chú rể cùng người thân, khách mời đang dự tiệc vội nháo nhào kịp thời bỏ chạy ra ngoài theo các cửa.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng dân phòng cùng công an xã Xuân Sơn nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy. Tuy nhiên do ngọn lửa lan quá nhanh gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Sau đó, Đội PCCC và CNCH, công an huyện Châu Đức cũng nhanh chóng điều 4 xe cứu hoả cùng hàng chục cảnh sát PCCC tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Sau tiếng nổ lớn, đám cháy nhanh chóng lanh nhanh, cô dâu chú rể cùng 500 khách chạy thục mạng khỏi hôn trường  - Ảnh 2
Cơ quan chức năng huy động 4 xe cứu hoả cùng hàng chục cảnh sát PCCC tới hiện trường tham gia chữa cháy. Ảnh: VietNamNet. 

Đến khoảng 13 giờ 15 ngọn lửa được dập tắt, tuy nhiên bàn ghế cùng thức ăn, đồ uống và toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng trong hội trường đều bị ngọn lửa bao trùm và thiêu rụi hoàn toàn.

Hỏa hoạn khiến một người bị thương nhẹ, thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng tỉ đồng.

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