Lửa bốc dữ dội, thiêu rụi nhà 3 tầng kinh doanh hàng nhựa ở Quảng Ngãi

Lực lượng phòng cháy tích cực dập tắt ngọn lửa trong ngôi nhà 3 tầng ở trung tâm TP Quảng Ngãi. Nhà kinh doanh đồ nhựa nên lửa bốc dữ dội, hàng chục cảnh sát PCCC được điều động chữa cháy và chống cháy lan.

Theo báo Dân Trí đưa tin, khoảng 13h ngày 22/10, căn nhà số 66 đường Phạm Xuân Hòa (TP Quảng Ngãi) bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà bị khóa kín. Người dân báo cho lực lượng PCCC, đồng thời phá cửa cứu tài sản ở tầng trệt. Ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng lan ra các tầng khác. Ảnh: Báo Dân Trí. Nhiều nhân chứng cho biết ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng lan ra các tầng khác. Do căn nhà được dùng làm kho chứa các sản phẩm nhựa nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Chỉ khoảng 30 phút sau, cả căn nhà bốc cháy ngùn ngụt.

Căn nhà bị cháy nằm ở trung tâm TP Quảng Ngãi, có nhiều nhà liền kề, nguy cơ cháy lan cao. Lực lượng cảnh sát PCCC điều động 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.Cảnh sát PCCC tổ chức 2 hướng tiếp cận vụ cháy. Một hướng nằm trên tuyến đường Phạm Xuân Hòa, tiếp cận mặt tiền ngôi nhà. Hướng còn lại từ đường Hùng Vương, tiếp cận phía sau đám cháy. Xe thang được huy động phun nước chữa cháy, chống cháy lan ra các nhà lân cận. Ảnh: Báo Dân Trí. Xe thang được huy động phun nước chữa cháy, chống cháy lan ra các nhà lân cận. Đến khoảng 14h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm phần lớn tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Sức nóng từ vụ cháy làm kết cấu bê tông của ngôi nhà nứt toác, nhưng rất may không gây thiệt hại về người. Vụ cháy làm phần lớn tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Dân Trí. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Trong tháng 10, một vụ cháy nhà 3 tầng khác cũng xảy ra ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong thương tâm. Như thông tin từ báo Thanh Niên đăng tải trước đó, lúc 1 giờ 30 ngày 11.10, ngôi nhà 3 tầng ở địa chỉ k236/31D Trần Cao Vân, TP.Đà Nẵng bốc cháy. Nhận được tin báo của người dân, Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) và các lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Thanh Khê, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động lực lượng đến hiện trường dập lửa, cứu người. Hiện trường vụ cháy nhà 3 tầng khác cũng xảy ra ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong thương tâm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Sau hơn 1 giờ khẩn trương dập lửa và thực hiện cứu nạn, đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lửa đã được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã cứu được 3 người ra ngoài an toàn gồm: L.T.T.Đ (35 tuổi), L.T.K.N (36 tuổi), T.L.G.K (9 tuổi). Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận tầng 3 căn nhà thì phát hiện 2 em là T.M.G.Đ (14 tuổi), N.L.T.T (12 tuổi) đã tử vong do ngạt khói.

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