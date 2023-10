Lửa bốc dữ dội, thiêu rụi nhà 3 tầng kinh doanh hàng nhựa ở Quảng Ngãi

Nhiều nhân chứng cho biết ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng lan ra các tầng khác. Do căn nhà được dùng làm kho chứa các sản phẩm nhựa nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Chỉ khoảng 30 phút sau, cả căn nhà bốc cháy ngùn ngụt.

Vụ cháy làm phần lớn tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Sức nóng từ vụ cháy làm kết cấu bê tông của ngôi nhà nứt toác, nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy làm phần lớn tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Trong tháng 10, một vụ cháy nhà 3 tầng khác cũng xảy ra ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong thương tâm. Như thông tin từ báo Thanh Niên đăng tải trước đó, lúc 1 giờ 30 ngày 11.10, ngôi nhà 3 tầng ở địa chỉ k236/31D Trần Cao Vân, TP.Đà Nẵng bốc cháy. Nhận được tin báo của người dân, Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) và các lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Thanh Khê, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động lực lượng đến hiện trường dập lửa, cứu người.

Hiện trường vụ cháy nhà 3 tầng khác cũng xảy ra ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong thương tâm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sau hơn 1 giờ khẩn trương dập lửa và thực hiện cứu nạn, đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lửa đã được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã cứu được 3 người ra ngoài an toàn gồm: L.T.T.Đ (35 tuổi), L.T.K.N (36 tuổi), T.L.G.K (9 tuổi). Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận tầng 3 căn nhà thì phát hiện 2 em là T.M.G.Đ (14 tuổi), N.L.T.T (12 tuổi) đã tử vong do ngạt khói.