Sắm lễ cúng Tết Thanh Minh cần chuẩn bị những gì?

Đời sống 06/04/2018 09:13

Tương tự các ngày lễ tết khác, vào ngày Tết Thanh Minh, bạn cũng cần sắm sửa đồ cúng thật chỉnh chu để thể hiện lòng thành trước tổ tiên và biết ơn những người đã khuất.

Ngày Tết Thanh Minh được chọn để làm lễ tảo mộ tổ tiên, dòng tộc. Đây là phong tục đẹp thể hiện rõ truyền thống hiếu kính tổ tiên, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Nhìn chung, sắm lễ cúng Tết Thanh Minh cũng không quá phức tạp. Thông thường, các gia đình sẽ chuẩn bị một số lễ vật trước một ngày đi cúng mộ bao gồm một bộ tam sinh, nhang đèn, giấy ngũ sắc, quần áo giấy, vàng mã và hoa quả tươi.

Mâm ngũ quả cúng Tết Thanh Minh
Mâm ngũ quả cúng Tết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Khi ra đến mộ phần của người đã khuất, con cháu sẽ lau chùi, dọn dẹp xung quanh, quét lá, làm cỏ các phần mộ. Sau đó, cúng khấn bài khấn thể hiện lòng biết ơn, nhớ tới cội nguồn, và hóa vàng mã cho người đã khuất.

Cách sắm lễ, sắp lễ và hành lễ trong tiết Thanh Minh

Các lễ trong dịp Tết Thanh Minh gồm lễ gia thần, gia tiên tại nhà và lễ âm phần long mạch tại nơi đặt phần mộ.

Trong ngày Tết Thanh Minh phải cúng lễ tại hai nơi là tại gia đình và tại các ngôi mộ. Khi đến những nơi có đặt mộ phần của gia đình mình, các gia chủ đặt lễ vào chỗ thờ chung để lễ.

Nếu nơi đó không phải là nghĩa trang, không có chỗ thờ thì có thể dùng các thứ đôn, kệ để đặt đồ lễ mà cúng vái.

Theo Đại đức Thích Quảng Định trong sách Văn khấn nôm tại nhà – tập văn cúng gia tiên, lễ vật trong ngày Tết Thanh Minh gồm: hương đèn, trầu cau, tiền vàng, rượu, thịt (chân giò, gà luộc hoặc là khoanh giò nạc độ vài lạng).

Đồ cúng Tết Thanh Minh
Đồ cúng Tết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Bắt đầu vào lễ, gia chủ thắp hương, đèn và khấn theo bài cúng Tết Thanh Minh. Sau đó, trong lúc chờ hương tàn thì gia chủ đi đến phần mộ của gia tiên thắp hương và khấn gia tiên để xin phép tu sửa, dọn dẹp cho phần mộ.

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- Bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh tại nhà các gia chủ cần biết

- Giới thiệu hai bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh ngoài mộ

Lưu ý là số nén hương thì thắp số lẻ (1 hoặc 3 nén) vì số lẻ tượng trưng cho cõi âm còn đèn thì mang theo hai đèn hoặc 2 cây nến vì thắp lên. Hai ngọn đèn tượng trưng cho 2 vầng nhật nguyệt.

Sau khi hoàn tất các việc, gia chủ chờ cho hương cháy được khoảng 2/3 thì lễ tạ , hóa vàng và xin lộc về nhà để làm lễ gia thần và gia tiên ở nhà. Nếu gia chủ viết bài cúng ra giấy thì đọc xong đem hóa cùng tờ tiền giấy vàng.

Việc cúng gia tiên trong Tết Thanh Minh cũng tuân theo thể thức cúng gia tiên thông thường. Thể thức này, theo sách Phong tục thờ cúng của người Việt thì có những nguyên tắc chung là: dâng hương lễ gia thần trước, gia tiên sau.

Các vật phẩm dâng hương có thể là lễ chay hoặc lễ mặn (các gia đình thờ Phật thì chỉ dâng lễ chay). Các lễ vật gồm: hương, đèn, chè, quả, rượu, nước trong, trầu cau và tiền vàng.

Đi tảo mộ Tết Thanh Minh
Đi tảo mộ Tết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Lễ vật cúng Tết Thanh Minh đặt trên bàn có thể chung nhưng nếu có nhiều bát hương thì bát nào cũng phải thắp hương cả.

Số hương trong từng bát cũng là những số lẻ (1 hoặc 3 nén). Sau khi hương cháy gần hết thì gia chủ lại thắp thêm một tuần hương nữa rồi xin phép tổ tiên hóa vàng. Tiền vàng khi đã cháy thành tro thì lấy một chén rượu cúng rẩy vào đám tro đó.

Về vấn đề lễ chay hay lễ mặn, ngày nay có những quan niệm khuyên nên cúng bằng lễ chay vì như vậy là không sát sinh nên vong hồn tổ tiên dễ siêu thoát. Lễ chay gồm xôi chè, oản chuối, bánh trái, chai nước, gạo muối, bỏng, bơ, chén mật ong.

Vậy là bạn đã nắm được Tết Thanh Minh cần sắm những lễ gì rồi đấy. Hãy áp dụng các lưu ý này để chuẩn bị mâm cúng thật tươm tất nhé.

Bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh tại nhà các gia chủ cần biết

Bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh tại nhà các gia chủ cần biết

Vào ngày Tết Thanh Minh, nhiều người thường chuẩn bị đồ cúng với mong muốn được tổ tiên giúp đỡ, phù hộ cho một năm làm ăn tấn tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh tại nhà khác với cúng ngoài mộ.

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