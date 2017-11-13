Rùng mình với status như báo trước điềm gở của nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng

Đời sống 13/11/2017 14:41

Trước khi gây ra tai nạn liên hoàn húc đổ 5 xe máy, nam thanh niên ở Hải Phòng đã đăng một status thú nhận những sai lầm của mình với gia đình.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12/11, nam thanh niên điều khiển ô tô mang biển số 15A-205.37 bất ngờ tông liên tiếp vào 5 chiếc xe máy, xe đạp điện trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) khiến nhiều người bị thương. 

Rùng mình với status như báo trước điềm gở của nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Người Lao Động, khi gây tai nạn, trong xe ô tô mở nhạc DJ rất to, mồm người thanh niên ngậm một quả bóng mà nhiều người nghi ngờ là bóng cười.

Rùng mình với status như báo trước điềm gở của nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng - Ảnh 2
Nam thanh niên ngậm bóng và mở nhạc rất to trong ô tô - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi thông tin về vụ tai nạn được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện cách đây không lâu thanh niên này đã đăng tải một status mang tính chất thú tội trong một nhóm kín. Người thanh niên này buồn bã thú nhận việc mình làm khổ bố mẹ và anh trai đồng thời cũng cho biết bản thân không muốn về nhà nữa.

Nội dung status như sau:

Rùng mình với status như báo trước điềm gở của nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng - Ảnh 3
Status nam thanh niên này đăng tải trước khi gây tai nạn - Ảnh: Internet

“Các mày cho tao hỏi tí? Lúc buồn nhất, các mày muốn làm gì? Tao thích đi lang thang một mình. Hôm nay, tao buồn quá các mày ạ. Hải Phòng bon chen chật chội quá. Bố mẹ và anh tao khổ vì tao nhiều quá rồi.

Tao không phải phá gia chi tử nhưng sao tao làm gì cũng không thành. Muốn giúp bố mẹ với anh mà toàn hại thôi. Năm nay nhà tao tốn vào tao nhiều tiền quá, mà nhà thì không có điều kiện. Tao thấy nản vô cùng. Tâm sự với tao đi. Tao chẳng muốn về nhà nữa. Tao chỉ muốn lang thang thôi. Buồn lắm!”.

Nhiều người cho rằng status này như báo trước điềm gở về vụ tai nạn. Tuy nhiên, một vài cư dân mạng cho rằng với cách sống buông thả như người thanh niên này thì trước sau gì cũng xảy ra tai nạn chứ không phải vì viết status trên Facebook nên tai nạn mới xảy ra.

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Từ khóa:   hải phòng tai nạn liên hoàn

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