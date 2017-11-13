Theo thông tin của Người Lao Động, khi gây tai nạn, trong xe ô tô mở nhạc DJ rất to, mồm người thanh niên ngậm một quả bóng mà nhiều người nghi ngờ là bóng cười.

Sau khi thông tin về vụ tai nạn được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện cách đây không lâu thanh niên này đã đăng tải một status mang tính chất thú tội trong một nhóm kín. Người thanh niên này buồn bã thú nhận việc mình làm khổ bố mẹ và anh trai đồng thời cũng cho biết bản thân không muốn về nhà nữa.

Nội dung status như sau:

“Các mày cho tao hỏi tí? Lúc buồn nhất, các mày muốn làm gì? Tao thích đi lang thang một mình. Hôm nay, tao buồn quá các mày ạ. Hải Phòng bon chen chật chội quá. Bố mẹ và anh tao khổ vì tao nhiều quá rồi.

Tao không phải phá gia chi tử nhưng sao tao làm gì cũng không thành. Muốn giúp bố mẹ với anh mà toàn hại thôi. Năm nay nhà tao tốn vào tao nhiều tiền quá, mà nhà thì không có điều kiện. Tao thấy nản vô cùng. Tâm sự với tao đi. Tao chẳng muốn về nhà nữa. Tao chỉ muốn lang thang thôi. Buồn lắm!”.

Nhiều người cho rằng status này như báo trước điềm gở về vụ tai nạn. Tuy nhiên, một vài cư dân mạng cho rằng với cách sống buông thả như người thanh niên này thì trước sau gì cũng xảy ra tai nạn chứ không phải vì viết status trên Facebook nên tai nạn mới xảy ra.