Rớt nước mắt khi nghe tiếng kêu đau của bé trai 18 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi bỏng toàn thân

Đời sống 25/07/2017 11:17

Nhìn thấy đứa trẻ chỉ mới 18 tháng tuổi phải oằn mình chịu đựng, liên tục rên rỉ vì những cơn đau khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót lòng.

Được biết, đứa bé tên là Nguyễn Đức Thế, mới chỉ 18 tháng tuổi, hiện đang trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Hiện bé đang được điều trị tại Viện bỏng quốc gia, vì trước đó bị ngã vào nồi nước sôi.

Rớt nước mắt khi nghe tiếng kêu đau của bé trai 18 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi bỏng toàn thân - Ảnh 1
Bé Thế phải băng kín toàn thân sau khi bị bỏng nước sôi -  Ảnh: Gia Đình & Xã Hội

Trả lời phóng viên báo Gia Đình & Xã Hội, anh Nguyễn Văn Sỹ, bố của cháu Thế, nghẹn ngào kể: “Tai hoạ ập đến bất ngờ quá. Hôm đó trong làng có đám cưới, tôi cho cháu đi theo. Nào ngờ đâu, do mải phụ việc với gia chủ nên tôi lơ là trông con. Thế rồi thằng bé mải nô đùa, không may lùi chân ngã vào nồi nước chè nóng vừa mới đun”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã lập tức đưa cháu Thế vào bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bỏng khoảng 80% cơ thể.

Kể từ khi đứa con nhỏ nhập viện, hai vợ chồng anh Sỹ bỏ hết công ăn việc làm, chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền lo cho đứa con nhỏ tội nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết nhìn nhau rồi lặng khóc vì họ không còn ai cho họ vay mượn tiền lo viện phí cho con. Trong khi đó, tình hình hồi phục của cháu rất chậm, thời gian điều trị ngày càng dài.

Rớt nước mắt khi nghe tiếng kêu đau của bé trai 18 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi bỏng toàn thân - Ảnh 2
Chứng kiến cảnh con trai đau đớn, anh Sỹ không cầm được nước mắt - Ảnh: Gia Đình & Xã Hội

Được biết, gia đình anh Sỹ có hai đứa con, bé lớn năm nay mới 5 tuổi còn bé Thế chỉ mới 18 tháng tuổi. Khi xảy ra sự việc, chị Phạm Thị Lâm, mẹ ruột của bé Thế, chỉ mới vào miền Nam làm được 15 ngày. Hay tin con bị bỏng, chị đã ngay lập tức quay về để phụ chồng chăm sóc con nhỏ.

Rớt nước mắt khi nghe tiếng kêu đau của bé trai 18 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi bỏng toàn thân - Ảnh 3
Tình hình hồi phục của bé Thế rất chậm, bé phải tiếp tục điều trị trong một thời gian dài - Ảnh: Gia Đình & Xã Hội

Nhìn thấy con bị băng kín người, quằn quại trong đau đớn, chị Lâm không cầm được nước mắt, nghẹn ngào nói: “Giá mà được thay thế cho con tôi cũng cam lòng”. Thử hỏi, có người làm cha làm mẹ nào chịu nổi cảnh đứa con thơ phải đau đớn quằn quại mà bản thân bất lực, không làm được gì?

Theo ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh), gia đình của anh Sỹ thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Cả hai vợ chồng anh đều không có việc làm ổn định, phải chạy ăn từng bữa. Giờ cháu Thế lại bị bỏng nặng, chi phí điều trị cao khiến gia đình càng chật vật hơn.

Rớt nước mắt khi nghe tiếng kêu đau của bé trai 18 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi bỏng toàn thân - Ảnh 4
Chị Lâm ngất lịm đi khi hay tin con bị bỏng, chị chỉ ước gì mình có thể đau đớn thay con - Ảnh: Gia Đình & Xã Hội

Hiện nay, mạng sống của cháu Thế rất mong manh vì số tiền người thân, bạn bè giúp đỡ đã dùng hết. Do vậy, gia đình bé rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Nguyễn Đức Thế, xin gửi về:

Anh Nguyễn Văn Sỹ: thôn 6, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

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