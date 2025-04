Quảng Ninh: Thượng úy công an hy sinh khi truy bắt nhóm đối tượng mua bán chất cấm

Thượng úy Khải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng sớm nay (18/4), Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu vụ bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng súng quân dụng tấn công lực lượng Công an.

Theo đó, qua công tác đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, khoảng 20h20 ngày 17/4/2025, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), Tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh, do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Đằng (sinh năm 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long), Hà Thương Hải (sinh năm 1994, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), thu giữ 16 bánh heroin.

Hai đối tượng trong nhóm mua bán ma túy: Hà Quang Sơn (trái) và Hoàng Văn Đông (phải) bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Báo Lao Động

Trong quá trình truy bắt các đối tượng còn lại, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh - bị trúng đạn, hy sinh. Tổ công tác đã thu giữ 2 khẩu súng, 1 lựu đạn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Thượng úy Khải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ngay trong đêm 17/4, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã trực tiếp có mặt và cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẩn trương họp khẩn cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh để chỉ đạo phương án truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn; đồng thời chỉ đạo triển khai nhanh chóng các chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đồng đội tiếc thương chiến sỹ cơ động hy sinh ở Vũng Tàu: 'Khi khống chế đối tượng xong thì nghe tin bạn mất' Buổi trưa 4/3 lặng gió trên dãy phố nhìn ra cửa biển Vũng Tàu, một quán nước phục vụ khách du lịch được sửa sang vội vã, treo lên trước cửa tấm biển ghi dòng chữ "Vô cùng thương tiếc...". Đó là nhà của Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001), chiến sỹ hy sinh trong lúc khống chế đối tượng nguy hiểm tại địa phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-thuong-uy-cong-an-hy-sinh-khi-truy-bat-nhom-oi-tuong-buon-chat-cam-727939.html