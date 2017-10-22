Phụ huynh đấm hiệu trưởng chảy máu miệng ngay tại trường học: Thành khẩn nhận lỗi, xin chịu toàn bộ chi phí điều trị

Đời sống 22/10/2017 16:02

Sau khi thành khẩn nhận lỗi về hành vi hành hung thầy hiệu trường và một học sinh lớp 4, vị phụ huynh này đã xin chịu toàn bộ chi phí điều trị cho 2 nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc phụ huynh đánh hiệu trưởng chảy máu tại Trường tiểu học Đỉnh Sơn (xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), ngày 22/10, thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến – Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông Hiền đã thừa nhận hành vi đấm thầy thầy Phú một cái và tát cháu Quân vài cái. Ông Hiền cũng thành khẩn nhận lỗi và xin chịu toàn bộ chi phí điều trị của hai nạn nhân, chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn cho biết.

Phụ huynh đấm hiệu trưởng chảy máu miệng ngay tại trường học: Thành khẩn nhận lỗi, xin chịu toàn bộ chi phí điều trị - Ảnh 1
Trường tiểu học Đỉnh Sơn, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 19/10, hai học sinh lớp 4 là Đạt và Quân xảy ra xô xát, trên má cả hai em đều có vết hằn đỏ.

Cuối buổi học, cô giáo chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh 2 em về hành vi đánh nhau với bạn và yêu cầu phụ huynh nhắc nhở các em. Mẹ em Đạt nghe kể con mình bị bạn đánh và kêu đau tay liền gọi điện báo với chồng. Ông Hiền, bố Đạt, nghe tin báo bèn rủ một người bạn đến trường để “xử lý” việc của con trai.

Tại đây, nhà trường đã gọi phụ huynh của em Quân đưa con lên trường để đối chất theo yêu cầu của ông Hiền.

Tuy nhiên, khi cháu Quân và mẹ vừa tới trường thì bị ông Hiền lao tới, đánh mạnh vào đầu khiến em ngã xuống đất. Vẫn không ngừng tay, ông Hiền tiếp tục đánh Quân túi bụi. Lúc này, thầy Nam – Phó hiệu trưởng nhà trường đến can cũng bị đánh. Khi Công an xã Đỉnh Sơn đến giải quyết thì người đàn ông này đang đấm vào mặt thầy Phú - Hiệu trưởng nhà trường.

Theo Vietnamnet, sau khi bị đánh, em Quân và thầy Phú đã được đưa đi bệnh viện chữa trị. Hậu quả của trận hành hung khiến thầy Phú phải khâu 5 mũi vùng mặt, còn Quân phải nằm lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi tình hình.

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Tại trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Hữu Hiền (phụ huynh của học sinh) cho biết có uống rượu nên mất kiểm soát, dẫn đến việc đòi hành hung một học sinh khác và đánh thầy hiệu trưởng.

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