Ngày 29/5, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, tạm giữ Trần Văn Cường (sn 1993) để điều tra hành vi sử dụng ảnh nóng, clip nhạy cảm đe dọa cô gái.

Theo thông tin từ báo Lao động, đối tượng Trần Văn Cường (sinh năm 1993, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có quen biết chủ cửa hàng điện thoại di động và mượn của người này chiếc điện thoại để sử dụng. Quá trình sử dụng, Cường phát hiện thấy trong điện thoại có lưu trữ hình ảnh, video nhạy cảm của chị T.H.Y.N.

Đối tượng Trần Văn Cường - Ảnh: Báo Lao động

Sau đó, đối tượng đã tìm kiếm kết bạn qua mạng xã hội với chị T.H.Y.N để đe dọa. Đồng thời, Cường ép chị T.H.Y.N phải chuyển số tiền là 10 triệu đồng, nếu không Cường sẽ phát tán hình ảnh, video nhạy cảm lên mạng xã hội.

Theo nguồn tin từ Zingnews, ngay khi hận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Công an phường Uyên Hưng truy xét và bắt giữ đối tượng Cường ngay sau khi đối tượng này vừa nhận tiền từ chị T.H.Y.N. Tại Cơ quan Công an, Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng đe dọa sẽ phát tán hình ảnh, video nhạy cảm lên MXH - Ảnh minh họa: Internet

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

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