Phẫn nộ: Cặp tình nhân lái ô tô quỵt tiền phòng, chủ khách sạn có hành động gây ngỡ ngàng

Đời sống 10/07/2023 17:05

Ngày 10/7, trên MXH chia sẻ bài viết của một khách sạn ở Quảng Ninh tố hai du khách chưa trả tiền thuê phòng trong nhiều ngày khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo An toàn giao thông, ngày 10/7, MXH xuất hiện nhiều hình ảnh và clip về việc khách sạn E. trên địa bàn phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) tố hai vị khách (1 nam, 1 nữ) đã lái xe ô tô tới và thuê 1 phòng nghỉ 3 ngày rồi rời đi trong khi chưa trả tiền.

Phẫn nộ: Cặp tình nhân lái ô tô quỵt tiền phòng, chủ khách sạn có hành động gây ngỡ ngàng - Ảnh 1
Hình ảnh hai du khách được camera khách sạn ghi lại - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Khoảng 1 tiếng sau khi bài viết đăng tải, đã thu hút hàng nghìn lượt "like" và chia sẻ. Rất đông cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của hai du khách trên.

Sau đó, du khách tên V đã liên hệ lại và thanh toán toàn bộ số tiền cho khách sạn vào rạng sáng nay (10/7). Lúc này, chủ khách sạn đã gỡ bài và cập nhật thông tin mới về hai du khách trên Fanpage khách sạn. Ngoài ra, phía khách sạn cũng nhắn tin cho một số trang mạng xã hội yêu cầu xóa bài về hai vị khách nhưng chưa thấy các fanpage này gỡ bỏ.

Phẫn nộ: Cặp tình nhân lái ô tô quỵt tiền phòng, chủ khách sạn có hành động gây ngỡ ngàng - Ảnh 2
Vị khách đã liên hệ lại và thanh toán toàn bộ số tiền - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Theo nguồn tin từ VietNamNet, trước đó, ngày 6/7, hai vị khách (1 nam, 1 nữ) lái xe ô tô tới và thuê 1 phòng nghỉ. Tại đây, hai du khách ở 3 ngày 3 đêm với chi phí hơn 1,6 triệu đồng, có sử dụng các dịch vụ ăn uống.

Phẫn nộ: Cặp tình nhân lái ô tô quỵt tiền phòng, chủ khách sạn có hành động gây ngỡ ngàng - Ảnh 3
Hai du khách ở tại khách sạn 3 ngày 3 đêm với mức phí phải trả là hơn 1,6 triệu - Ảnh: VietNamNet

Đến 2h45 ngày 8/7, cả hai xách đồ đạc rời khỏi khách sạn. Lúc này nhân viên lễ tân của khách sạn đang đi vệ sinh nên không biết hai vị khách rời đi mà chưa trả tiền.

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