Phẫn nộ: 6 thanh niên cưỡng hiếp tập thể 2 bé gái rồi dùng điện thoại ghi hình

Đời sống 23/11/2017 16:50

Sau khi rủ 2 thiếu nữ nhậu chung, 6 gã thanh niên lợi dụng lúc các cô gái say rượu đã ra tay cưỡng hiếp và dùng điện thoại ghi hình lại.

Hôm nay (23/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 thanh niên ngụ tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn (An Giang) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo thông tin từ Zing, 6 thanh niên bị truy tố gồm Nguyễn Phúc Hậu (20 tuổi), Huỳnh Tấn Đạt (16 tuổi), Trần Nguyễn Hoàng Phi (17 tuổi), Lê Quốc Khánh (17 tuổi), Hồ Quốc Kiệt (17 tuổi) và Trần Thanh Ngà (18 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Óc Eo.

Phẫn nộ: 6 thanh niên cưỡng hiếp tập thể 2 bé gái rồi dùng điện thoại ghi hình - Ảnh 1
Sáu thanh niên rủ 2 thiếu nữ nhậu chung sau đó cưỡng hiếp tập thể - Ảnh: Zing

Trước đó, ngày 29/5, trong lúc nhóm thanh niên này tổ chức nhậu ở một quán cà phê thì thấy Phượng (14 tuổi) và Thúy (13 tuổi, cùng quê) đi ngang qua bèn rủ vào nhậu cùng.

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục thuê phòng trọ để nhậu tiếp. Lúc này, cả Phượng và Thúy đều đã say. Nhìn thấy Phượng bị nôn mửa nên Đạt và Phi cởi quần áo cô gái ra để lau. Lúc này, cả nhóm nảy sinh ý định cưỡng hiếp 2 nạn nhân. Để thực hiện ý đồ đen tối đó, Kiệt đến phòng lễ tân lấy bao cao su cho cả nhóm sử dụng để cưỡng hiếp tập thể rồi dùng điện thoại quay lại.

Nghe tiếng ồn ào trên phòng, quản lý nhà nghỉ đẩy cửa bước vào nên phát hiện sự việc và báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cả 6 thanh niên đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

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