PGS.TS Bùi Hiền đề xuất cải cách tiếng Việt: Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng

Đời sống 30/11/2017 15:48

Nhiều ngày qua, đề xuất cải tiến bảng chữ cái của PGS.TS Bùi Hiền đã gây nhiều tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Trước những phản ứng trái chiều của dư luận về đề xuất cải tiến bảng chữ cái “Tiếng Việt” thành “Tiếq Việt” của PGS. TS Bùi Hiền, Bộ GD&ĐT cho biết, tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học đều được trân trọng.

Cụ thể, đại diện Bộ GD&ĐT trả lời trên Lao Động như sau: “Tuy nhiên, để đưa một đề xuất liên quan đến vấn đề cải tiến chữ viết của ngôn ngữ quốc gia vào thực tế, cần có sự thẩm định của các chuyên gia, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ. Bộ GD&ĐT không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay”.

PGS.TS Bùi Hiền đề xuất cải cách tiếng Việt: Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng - Ảnh 1
Đề xuất cải cách của PGS.TS Bùi Hiền khiến dư luận tranh cãi gay gắt - Ảnh: Internet

Trước đó, PGS.TS Bùi Hiền cho rằng đến thời điểm hiện tại, bộ chữ quốc ngữ mà chúng ta đang sử dụng không còn hợp lý, gây khó khăn cho người dùng vì chưa thống nhất nên cần phải cải tiến để dễ nhớ, tiết kiệm thời gian.

Theo đó, cách viết tiếng Việt sẽ không còn những chữ ghép như ch, tr, nh… Như vậy “ngôn ngữ” phải viết là “qôn qữ”, “tiếng Việt” thành “Tiếq Việt”, “giáo dục” phải viết là “záo zụk”… Thế nhưng ý tưởng cải cách ngôn ngữ của PGS.TS Bùi Hiền đã vấp phải ý kiến phản đối gay gắt của dư luận.

PGS.TS Bùi Hiền nghĩ gì khi Hòa Hiệp hát Bắc Kim Thang theo ngôn ngữ cải tiến?

PGS.TS Bùi Hiền nghĩ gì khi Hòa Hiệp hát Bắc Kim Thang theo ngôn ngữ cải tiến?

Diễn viên Hòa Hiệp hát Bắc Kim Thang theo ngôn ngữ cải tiến của PGS.TS Bùi Hiền; nhân viên Giaohangtietkiem.vn ném đồ khách liên tiếp lên thùng xe tải gây bức xúc; bị ném bùa chứa 100 USD + 10 ngàn hay trò PR cho cửa hàng?. Đó là 3 trong những clip hot nhất ngày.

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