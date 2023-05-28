Đồng Tháp: Rủ nhau đi tắm sông, ba chị em ruột gặp nạn thương tâm

Đời sống 28/05/2023 19:21

Ba chị em ruột rủ nhau đi tắm sông ở huyện Cao Lãnh thì bị đuối nước, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể hai em, bé gái nhỏ nhất còn mất tích.

Dẫn nguồn tin từ VNExpress, ngày 28/5, N.N.N.H., 13 tuổi, cùng hai em gái (7-9 tuổi), tuổi tắm tại sông Bà Dư, thuộc xã Mỹ Hiệp (Đồng Tháp). Một lúc lâu không thấy các em về nên gia đình ra sông tìm. Nhiều người xuống sông mò kiếm, phát hiện hai em đã tử vong.

Đồng Tháp: Rủ nhau đi tắm sông, ba chị em ruột gặp nạn thương tâm - Ảnh 1
Nhiều người tập trung ở bờ sông nơi ba chị em gặp nạn - Ảnh: VNExpress 

Theo gia đình, hôm qua, ba chị em vừa dự tổng kết năm học nên hôm nay rủ nhau ra sông tắm. Đến 18h30, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tìm kiếm bé gái mất tích.

Trước đó theo nguồn tin từ Zing News, lãnh đạo UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết trưa 25/5, em L.T.B.A. (11 tuổi) cùng em L.T.B.T. (9 tuổi, người địa phương) ra khu vực sông Nậm Mộ chảy qua địa bàn tắm mát. Trong lúc tắm, cả hai em không may bị nước cuốn trôi, mất tích.

Đồng Tháp: Rủ nhau đi tắm sông, ba chị em ruột gặp nạn thương tâm - Ảnh 2
Người nhà và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Zing News

Người thân và chính quyền địa phương sau đó nỗ lực tìm kiếm. Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một cháu bé cách nơi xảy ra vụ việc hơn 10 m. Nạn nhân còn lại đang được tìm kiếm.

Thêm một sự việc vào chiều 22/5, em B.H.N. (26 tuổi) cùng em trai B.H.Đ. (14 tuổi, cùng trú xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) khi tắm sông Lam chảy qua địa bàn không may đuối nước. Đến rạng sáng 23/5, thi thể hai nạn nhân mới được lực lượng chức năng tìm thấy.

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