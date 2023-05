Gia đình sống như 'âm binh' ở Thanh Hóa: Bí ẩn dần được vén màn

Trong số 4 con người kỳ quái ấy, thỉnh thoảng người dân mới thấy ông Mai Hồng Thái - chồng bà Thành ra ngoài để mua lương thực. Còn lại, bà Thành cùng 2 người con tuyệt nhiên chẳng ai thấy mặt.

Khu vườn bí hiểm là nơi sinh sống của 4 con người kỳ dị ấy hàng chục năm trời chẳng một ai dám đặt chân vào. Họ đồn về những cạm bẫy chết chóc được gia đình bà Thành tạo ra để sẵn sàng trừng phạt những kẻ hiếu kỳ.

Chẳng biết những cạm bẫy ấy có thật hay không nhưng có một thứ chắc chắn có đó là cả 4 con người sinh sống phía bên trong đều có tính cách kỳ dị và họ có thể làm bất cứ chuyện gì nếu có ai đó “phá luật” mà đột nhập vào “vùng đất cấm” nơi họ đang “cai quản”.

Một bạn học của con trai bà Thành hoang mang kể lại câu chuyện. Vào năm 2001, do bạn học bất ngờ nghỉ ngang mà không có lý do nên mặc kệ nhiều lời khuyên can, chị Hằng đã đánh liều đột nhập vào khu vườn là nơi sinh sống của gia đình người bạn.

Một lần ghé thăm nhà, vừa bước chân vào vườn, người con trai út của bà Thành tên là Toàn đã bất thình lình mang gậy ra xua đuổi bạn học của mình. Dù đã lấy hết bình tĩnh, cố nán lại thuyết phục Toàn những mong được tiếp tục đi vào bên trong nhưng, cậu trai ấy bắt ngờ “nổi điên” và chụp lấy con dao phát rẫy để gần đó lùa chém khiến bạn học phải bỏ chạy thoát thân.

Ông Mai Hồng Thái - chồng bà Thành thời điểm năm 2017 - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Cũng từ dạo đó, người bạn này và những người hàng xóm sinh sống gần đó đã không dám bén mảng lại gần căn nhà bà Thành nữa dù lúc nào cũng thấp thỏm về sự an nguy, sống chết của cậu bạn cùng lớp.

Bà D., một người dân là hàng xóm lâu năm của nhà bà Thành cho biết, bản thân không thể lý giải được những chuyện kỳ dị xảy đến với gia đình bà Thành. Trước đây, bà Thành trước đây là một trong những thành viên ưu tú thời còn làm việc tại lâm trường.

Người phụ nữ ấy từng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua lại khá nhanh nhẹn, tháo vát cộng với biết vun vén làm ăn nên cuộc sống gia đình thuộc diện khá giả nhất vùng và là hình mẫu lý tưởng cho các gia đình khác noi theo.

Do 2 gia đình chỉ cách nhau độ vài trăm thước nên trước đây, gia đình bà khá thân thiết với gia đình bà Thành. Thế nhưng, lần cuối cùng người hàng xóm này có thể gặp và nói chuyện với gia đình bà Thành đã diễn ra cách đây hơn 20 năm.

Đó là thời điểm vào giữa năm 2001, bà Thành tìm đến nhà hàng xóm thân thiết rồi bất ngờ mở lời: “Dì D. ơi, bây giờ tôi phải làm việc… thánh. Tôi làm mấy năm thôi, đến năm 2010 sẽ xong việc”. Chưa kịp để bà D. đáp lời, bà Thành đứng dậy tất tả ra về. Cũng từ lần đó, bà D. không gặp lại bà Thành nữa.

Cũng ngay sau hôm thông báo với bà D. sự việc “hệ trọng” đó, bà Thành đã gọi người đến nhà và bán sạch cả đàn trâu bò tổng cộng 15 con được số tiền 13 triệu đồng. Vào thời điểm năm 2001, đây là một số tiền khá lớn và có thể coi như một gia sản.

Điều khó hiểu là, bà Thành lại dùng toàn bộ số tiền đó đi gom mua hàng vạn chiếc bát, hàng nghìn chiếc lưỡi cày, cả chục tấn sắt, dây xích... Quanh vùng có bao nhiêu bát và lưỡi cày, bà tìm mua cho bằng sạch hệt như việc con buôn trổ mánh đầu cơ. Bà Thành mua sắt nhiều đến nỗi, có thời điểm đại lý bát sắt ở thị trấn cũng hết, bà phải đi nơi khác để mua về.

Số lượng bát khổng lồ đó được bà Thành đem chôn hết xuống vườn. Những chiếc lưỡi cày một phần bà Thành đem chôn, một phần bà buộc vào thân cây rồi dựng đứng như cột cờ trước nhà. Tứ phía bao quanh ngôi nhà lá cũng được bà Thành chăng đầy dây thép loại phi 16, dây xích.

Nơi ở trước đây của gia đình bà Thành - Ảnh: VTC News

Thấy mẹ con bà Thành có những việc làm kỳ dị nên người trong làng, trong xã đổ xô đến xem rất đông. Thế nhưng, sau đó các thành viên trong nhà bà Thành đã xua đuổi và cho rào cả cổng lại. Cán bộ lâm trường cũng tìm đến tìm hiểu, can ngăn cũng bị thành viên trong nhà bà Thành vác hung khí xua đuổi.

Tuyệt giao với hàng xóm láng giềng, gia đình bà Thành còn tuyệt giao luôn với tất cả những thứ là sản phẩm của thế giới văn minh. Gia đình bà không dùng điện, không dùng nước sạch. Mọi thức từ cái ăn, cái mặc phần lớn đều là tự cung tự cấp.

Theo người dân, sự bất thường trong gia đình ấy khởi nguồn từ bà Thành. Ban đầu, thấy vợ có biểu hiện lạ, ông Thái còn chạy vạy khắp nơi tìm người chữa trị đồng thời nhờ người thân thiết khuyên giải vợ.

Thế nhưng, một thời gian sau, không hiểu vì lý do gì, ông Thái cũng có những biểu hiện bất thường và người đàn ông này cũng tích cực giúp vợ làm những việc chẳng giống ai.

Vợ chồng bà Thành có 3 người con là Nguyễn Thị Thanh (SN 1980), Nguyễn Văn Tâm (SN 1982) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1985). Cả 3 đều chăm ngoan và học rất giỏi. Tuy nhiên, sau một thời gian, tất thảy đồng loạt nghỉ học ở nhà giúp sức cùng bố mẹ mình làm những việc kỳ quặc, khó hiểu trên.

Trong số 3 người con ấy, người con trai thứ là Nguyễn Văn Tâm trở bệnh được 4 năm thì qua đời vào năm 2005. Với những người dân sống gần đó, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu thanh niên này cho đến tận bây giờ vẫn còn nhiều bí ẩn.

Thời điểm đó, bởi “làm việc thánh” mà gia đình bà Thành không ăn cơm, thịt và đặc biệt kiêng muối. Thứ họ nạp vào cơ thể để sống qua ngày chỉ là nước dừa và đậu phụ. Bởi thiếu chất, thiếu muối nên họ bị phù nề, mệt mỏi.

Người dân gần đó kể lại rằng, một hôm, họ thấy ông Thái ra khỏi nhà nên đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của gia đình ấy. Trước câu hỏi ấy, ông Thái chỉ trả lời gọn lỏn: “Thằng Tâm hỏng mất rồi!”.

Từ “hỏng” được ông Thái đáp lại rất bình thản nên người này chỉ nghĩ rằng Tâm mang bệnh hay ăn chơi hư hỏng. Hỏi cặn kẽ ra, họ choáng váng khi biết rằng Tâm đã chết. Những người dân gần đó bảo gia đình ông Thái chôn con ngay trong vườn nhưng cụ thể chỗ nào thì không ai rõ.Cuộc sống ẩn dật, lánh xa “cõi trần” của gia đình bà Thành ngỡ như kết thúc khi vào năm 2022, bà Thành đột ngột qua đời. Bà Thành mất, họ hàng đưa về quê ở Nga Sơn mai táng. Sau đó, người thân cũng đã khai quật khu vườn bí ẩn và đào lên hàng chục tấn sắt thép.

Toàn bộ khu vườn đã được dọn sạch sẽ, tất cả sắt thép được chở về quê. Ông Thái và 2 người con còn lại cũng rời bỏ khu vườn để về Nga Sơn sinh sống. Rất nhiều người đã hy vọng, từ thời điểm này các thành viên còn lại trong gia đình bà Thành sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

Thời gian mới về quê, 2 chị em Thanh và Toàn đã sống như những người bình thường. Thậm chí, mọi người đã tính tới sẽ tìm việc để hai chị em đi làm công nhân. Thế nhưng, tia hi vọng vừa lóe lên đã vụt tắt. Ở quê được một thời gian ngắn, hai chị em lại dở chứng nhớ “ngôi nhà kỳ dị” của mình và lại lặng lẽ quay về.

Ông Thái sau khi về quê đã lâm bệnh nặng nhưng sau khi 2 con về lại nhà cũ, ông cũng đạp xe rời bỏ quê hương tìm về chốn xưa. Đến cuối năm 2022, ông Thái qua đời và cũng được người thân đưa về quê an táng.

Nơi ở hiện tại của hai chị em Thanh và Toàn - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Sau khi bố mẹ qua đời, nhiều người đã lo lắng cho cuộc sống của hai chị em Thanh, Toàn bởi dù bố mẹ chọn cách sống lập dị nhưng ông bà vẫn là chỗ dựa.

Sau nhiều năm, nơi ở của Thanh và Toàn đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Khu vườn rậm rạp nay đã được dọn dẹp và trở nên quang quẻ. Một ngôi nhà bằng tôn khang trang cũng được dựng lên nằm sát bên cạnh những ruộng ngô, ruộng sắn xanh biếc. Đây là thành quả sau chuỗi ngày cuốc đất, gieo hạt và chăm sóc của chị em Thanh và Toàn.

Cảnh vật cũ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia nhưng cách sống kỳ dị của chị em Thanh đâu thì vẫn còn ẩn hiện. Trong tiết trời nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 3, chị em Thanh vẫn trùm kín đầu bằng chiếc mũ tự đan bằng dây cước, bên ngoài đội chiếc nón. Trong người, vẫn đeo nhiều dây rợ và cả sắt. Thấp thoáng thấy bóng dáng người lạ, chị em Thanh vội vã chạy vào nhà.

Người lạ là thế nhưng với những người hàng xóm gần đó, Toàn và Thanh đã mở lòng hơn. Quá trình sinh hoạt, lao động, khi thiếu bất cứ dụng cụ gì, Toàn đều sang nhà hàng xóm hỏi mượn với những lời lẽ hết sức nhã nhặn.

Cuộc sống của hai chị em Thanh và Toàn đã ổn định hơn trước - Ảnh: VTC News

Phải nhờ một người thân thiết thuyết phục, Toàn mới đồng ý gặp người lạ mặt. Người thanh niên cho rằng mọi chuyện đã khép lại. Toàn cũng từ chối lý giải những hành động kỳ quặc của những thành viên trong gia đình mình.

Nói về cuộc sống hiện tại, Toàn cho biết dù bố mẹ đã mất nhưng 2 chị em vẫn lo được cho cuộc sống của mình và không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cách đây vài tháng, có đoàn từ thiện về địa phương, một người đân ở đó đã liên hệ và xin cho chị em Toàn ít gạo và nhu yếu phẩm khác nhưng đều bị 2 chị em từ chối thẳng thừng.

Dẫn tin từ VTC News, theo chuyên gia tâm thần, từ việc làm, biểu hiện báo chí phản ánh, khả năng cao những người trong gia đình đó có vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên, là khả năng bởi về mặt khoa học, bệnh lý để chuẩn đoán thì phải có dữ kiện. Phải được tiếp cận, thăm khám, trò chuyện mới có thể khẳng định được.

Bác sĩ nhận định, chính việc chưa được giám định bệnh lý nên những năm qua dư luận xã hội không lý giải được cuộc sống lập dị của bà Thành và các thành viên trong gia đình. Đồng thời, họ lấy lý do tâm linh để tự lý giải nguyên nhân mỗi khi nhắc đến gia đình đó.

Phân tích cụ thể hơn, lời đồn về bà Thành mắc bệnh tâm thần rồi lây cho chồng và những người con là phản khoa học. Bệnh tâm thần không lây lan qua tiếp xúc cũng như qua các sinh hoạt gia đình thường ngày như ăn uống, học tập, làm việc chung... Lý giải đơn giản cho biểu hiểu lập dị của cả gia đình là bà Thành có thể mắc bệnh, bà ấy nắm kinh tế, có quyền kiểm soát nên sai khiến chồng con phải nghe theo.

Bệnh tâm thần nếu không được điều trị sẽ ngày càng nặng lên, tuy nhiên ở chị em Thanh và Toàn không có biểu hiện đó. Ngược lại họ bắt đầu trồng trọt, chăn nuôi, tương tác hàng xóm dù là rất ít sau khi bố mẹ qua đời.

Bác sĩ phỏng đoán có thể chị em họ mắc rối loạn nhân cách - một dạng rối loạn tâm thần. Khác với bệnh tâm thần, rối loạn nhân cách cố định và bền vững về biểu hiện. Sau hàng chục năm sống tách biệt với xã hội họ chưa thể thích nghi, thay đổi được lối sống, cách ăn mặc dù hiện tại không còn ai sai khiến.

Một số đặc điểm của chứng rối loạn nhân cách được bác sĩ đề cập đến như thiếu quan tâm đến các mối quan hệ xã hội hoặc cá nhân, thích ở một mình; biểu hiện cảm xúc một cách hạn chế; không có khả năng tiếp nhận các dấu hiệu xã hội bình thường; biểu hiện lạnh lùng hoặc thờ ơ với người khác…

Cũng theo bác sĩ, gia đình cùng chính quyền địa phương cần có kế hoạch đưa chị em Thanh và Toàn đi giám định các bệnh lý về tâm thần để xác định mức độ bệnh và điều trị.

Theo chuyên gia, những năm 2000 chính quyền đã đưa gia đình họ đi thăm khám, nhưng nhận lại sự phản ứng tiêu cực và cũng không quyết liệt giải quyết nên sự việc kéo dài đến tận bây giờ. Nhất định phải cho 2 chị em họ đi giám định, nếu có bệnh tâm thần thì phải đưa vào điều trị bắt buộc, đó là quyền lợi của người bệnh.