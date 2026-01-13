Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Đời sống 13/01/2026 16:52

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tạm giữ hình sự ông Phạm Quyền (44 tuổi, trú tại xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là ông P.Q.Đ. (81 tuổi), chú ruột của ông Quyền.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, rạng sáng 8/1, trực ban Công an xã Bình Chương nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một cụ ông nằm bất động, bị thương tích rất nặng, máu chảy nhiều trên tuyến đường bê tông liên thôn thuộc thôn Thạch An, xã Bình Chương.

Công an xã Bình Chương khẩn trương phân công tổ công tác đến hiện trường, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thời điểm gây án lúc sáng sớm, đoạn đường chưa có người qua lại, hành vi phạm tội mang tính côn đồ, hung hãn.

Tổ công tác nhanh chóng xác minh sơ bộ ban đầu và kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, bước đầu xác định nạn nhân là ông P.Q.Đ. (81 tuổi, trú xã Bình Chương).

Sau khi nhận định tình hình, Công an xã Bình Chương đã báo cáo sự việc cho Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) huy động lực lượng rà soát, xác minh.

Đến 8h ngày 8/1, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là Phạm Quyền, cháu ruột của nạn nhân.

Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm - Ảnh 1
Nghi phạm được xác định dùng cuốc đánh vào đầu khiến chú ruột tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, bước đầu làm việc với công an, nghi phạm Quyền khai nhận khoảng 14h chiều 7/1, thấy chú ruột là ông Đ. đổ đường bê tông có nguy cơ gây ngập vườn nên Quyền ra ngăn cản.

Ông Đ. dừng lại không tiếp tục đổ, đến 6h sáng 8/1 thấy ông Đ. làm đường phía sau nhà Quyền, Quyền ra nói chuyện, ngăn cản. Lúc này xảy ra mâu thuẫn, Quyền vọt qua bờ rào, bước ra đường rượt đuổi chú ruột.

Lúc này Quyền thấy cây cuốc ông Đ. để dưới mặt đường, Quyền cầm cây cuốc rượt đuổi và đánh vào đầu ông Đ.. Thấy chú ruột ngã xuống đường, Quyền dùng cuốc đánh thêm một phát nữa vào đầu.

Thấy ông Đ. bất tỉnh, Quyền rời khởi hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, nạn nhân đã tử vong. Các bác sĩ chẩn đoán ông Đ. bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn.

Đến ngày 12-1, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ nghi phạm Quyền để điều tra hành vi giết người.

Rơi máy bay khiến 6 người tử vong, một nam ca sĩ bỏ lại vợ và 3 con nhỏ

Rơi máy bay khiến 6 người tử vong, một nam ca sĩ bỏ lại vợ và 3 con nhỏ

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Yeison Jiménez qua đời ở tuổi 35 sau vụ rơi máy bay xảy ra ngày 10/1 tại Colombia.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản, hưởng lộc sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản, hưởng lộc sung sướng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Rơi máy bay khiến 6 người tử vong, một nam ca sĩ bỏ lại vợ và 3 con nhỏ

Rơi máy bay khiến 6 người tử vong, một nam ca sĩ bỏ lại vợ và 3 con nhỏ

Thế giới 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 14/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 14/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Phú Quý phất lên vùn vụt, hầu bao căng chặt, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh quang trong ngày 16/1/2026

Chúc mừng 3 con giáp Phú Quý phất lên vùn vụt, hầu bao căng chặt, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh quang trong ngày 16/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tự phá thai bằng thuốc, người phụ nữ 36 tuổi suýt tử vong

Tự phá thai bằng thuốc, người phụ nữ 36 tuổi suýt tử vong

Sức khỏe 2 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Sức khỏe 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Lời khai 'lạnh người' của chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa phát hiện 3 cháu nhỏ vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chơi đùa, chặn xe

Tá hỏa phát hiện 3 cháu nhỏ vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chơi đùa, chặn xe

Đi mua lúa giống, một người rơi xuống mương nước tử vong

Đi mua lúa giống, một người rơi xuống mương nước tử vong

Ô tô 29 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cổng trường

Ô tô 29 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cổng trường

Thắt lòng tiếng khóc của con trai bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường

Thắt lòng tiếng khóc của con trai bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường

Nhà vừa xây xong bất ngờ bốc cháy, nghi do chủ tự đốt rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Nhà vừa xây xong bất ngờ bốc cháy, nghi do chủ tự đốt rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Danh tính người cha chống nạng tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng gây xúc động

Danh tính người cha chống nạng tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng gây xúc động