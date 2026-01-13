Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tạm giữ hình sự ông Phạm Quyền (44 tuổi, trú tại xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là ông P.Q.Đ. (81 tuổi), chú ruột của ông Quyền.
- Tá hỏa phát hiện 3 cháu nhỏ vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chơi đùa, chặn xe
- Đi mua lúa giống, một người rơi xuống mương nước tử vong
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, rạng sáng 8/1, trực ban Công an xã Bình Chương nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một cụ ông nằm bất động, bị thương tích rất nặng, máu chảy nhiều trên tuyến đường bê tông liên thôn thuộc thôn Thạch An, xã Bình Chương.
Công an xã Bình Chương khẩn trương phân công tổ công tác đến hiện trường, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thời điểm gây án lúc sáng sớm, đoạn đường chưa có người qua lại, hành vi phạm tội mang tính côn đồ, hung hãn.
Tổ công tác nhanh chóng xác minh sơ bộ ban đầu và kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, bước đầu xác định nạn nhân là ông P.Q.Đ. (81 tuổi, trú xã Bình Chương).
Sau khi nhận định tình hình, Công an xã Bình Chương đã báo cáo sự việc cho Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) huy động lực lượng rà soát, xác minh.
Đến 8h ngày 8/1, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là Phạm Quyền, cháu ruột của nạn nhân.
Theo thông tin từ báo Dân trí, bước đầu làm việc với công an, nghi phạm Quyền khai nhận khoảng 14h chiều 7/1, thấy chú ruột là ông Đ. đổ đường bê tông có nguy cơ gây ngập vườn nên Quyền ra ngăn cản.
Ông Đ. dừng lại không tiếp tục đổ, đến 6h sáng 8/1 thấy ông Đ. làm đường phía sau nhà Quyền, Quyền ra nói chuyện, ngăn cản. Lúc này xảy ra mâu thuẫn, Quyền vọt qua bờ rào, bước ra đường rượt đuổi chú ruột.
Lúc này Quyền thấy cây cuốc ông Đ. để dưới mặt đường, Quyền cầm cây cuốc rượt đuổi và đánh vào đầu ông Đ.. Thấy chú ruột ngã xuống đường, Quyền dùng cuốc đánh thêm một phát nữa vào đầu.
Thấy ông Đ. bất tỉnh, Quyền rời khởi hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, nạn nhân đã tử vong. Các bác sĩ chẩn đoán ông Đ. bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn.
Đến ngày 12-1, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ nghi phạm Quyền để điều tra hành vi giết người.