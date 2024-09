Nước sông Cầu dâng cao lịch sử trên mức báo động 3, người dân Thái Nguyên trắng đêm chạy lụt, 50 hộ dân di dời trong đêm

Mực nước sông Cầu dâng cao đã gây ngập toàn bộ khu vực xung quanh chung cư Tiến Bộ, một phần móng nhà của tòa A3 đã bị hở, nguy cơ mất an toàn cao.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ : Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 tại khu vực thượng nguồn khiến nước sông cầu dâng lên cao. Theo Đài KTTV Thái Nguyên, mực nước tại trạm Thủy văn Gia Bẩy lúc 4h sáng ngày 9-9 đạt 2.791 cm, cao hơn báo động 3 là 91cm.

Ngay trong đêm 8-9, lực lượng chức năng đã di dời khoảng 50 hộ dân với 200 nhân khẩu tại tòa nhà A3, chung cư Tiến Bộ (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) đến nơi an toàn.

Ban quản lý chung cư đã cắt điện toàn bộ tòa nhà, cùng với lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Nhiều hộ bị ngập sâu. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Từ 23h ngày 7-9 đến 23h ngày 8-9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có lượng mưa lớn trên 200mm như: Cúc Đường, Thần Sa (huyện Võ Nhai), Hóa Thượng, Minh Lập (huyện Đồng Hỷ), Yên Đổ, Yên Lạc (huyện Phú Lương). Riêng tại thị trấn chợ Chu (huyện Định Hóa) ghi nhận lượng mưa trên 300mm.

Người dân phải cố di chuyển xe lên vị trí cao nhất của cầu để tránh lũ (Ảnh: VTC News)

Theo thông tin từ VTC News: Tại khu vực Chung cư Tiến Bộ, lúc 5h40 ngày 9/9, nhiều ô tô chìm trong biển nước. Mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập toàn bộ khu vực xung quanh chung cư Tiến Bộ; một phần móng nhà của tòa A3 đã bị hở, nguy cơ mất an toàn cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban Quản lý chung cư đã cắt điện toàn bộ tòa nhà, đồng thời cùng với lực lượng chức năng của thành phố, phường Hoàng Văn Thụ hỗ trợ di dời 50 hộ dân đến nơi an toàn.

Nhiều ô tô chìm trong biển nước (Ảnh: VTC News)

Quốc lộ 3 gần đường tròn Tân Long sáng nay ngập sâu trong nước. Cơ quan khí tượng dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên, nguy cơ gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh Thái Nguyên như: Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, TP Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên.