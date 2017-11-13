Gọi mãi không thấy bên trong trả lời, người dân phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện cô gái N.T.H. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Khoảng 23 giờ tối 12/11, một người bạn đã đến tìm N.T.H. tại phòng trọ trên đường Nguyễn Kiệm, phường Trường Thi, TP.Vinh (Nghệ An).

Người bạn này đứng trước phòng gõ cửa liên tục nhưng không thấy H. trả lời nên đã hô hoán nhờ người đến phá cửa kiểm tra. Khi cửa bật ra thì tất cả đều bàng hoàng phát hiện cô gái đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, người dân đã báo tin cho Công an TP.Vinh. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ cho quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Saostar, nạn nhân N.T.H. vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm của một trường đại học tọa lạc tại TP.Vinh và đang trong quá trình tìm việc.

Hàng xóm cho biết, mới đây H. vừa phát hiện bạn trai đã có gia đình, có thể đây là nguyên nhân khiến nạn nhân nảy sinh hành động thiếu suy nghĩ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được công an bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

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