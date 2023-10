Sau một thời gian dài thu thập thông tin, nhận thấy Công ty Hoàng Hường có dấu hiệu tội phạm trốn thuế, Báo Công lý đã phối hợp, chuyển nguồn tin tội phạm tới Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội để xác minh làm rõ.

Theo thông tin từ báo Công Thương, thông báo về việc phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP. Hà Nội, ngày 13/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã nhận được Kết luận giám định tư pháp của Cục thuế TP. Hà Nội kết luận: Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường có hành vi trốn thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh nghiệp nhưng không xác định được cụ thể số tiền trốn thuế do Cơ quan điều tra chưa cung cấp số lượng, giá trị cũng như đơn giá từng lần bán các sản phẩm trên. Công ty Hoàng Hường sử dụng chiêu trò quảng cáo để đánh vào tâm lý người tiêu dùng - Ảnh: báo Công Lý Theo thông tin từ báo Công Lý, trước đó, ngày 23/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm của phóng viên báo Công lý thuộc Tòa án nhân dân tối cao, vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường có địa chỉ tại Tầng 6, số 36 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trước đó, sau một thời gian dài thu thập thông tin, nhận thấy Công ty Hoàng Hường có dấu hiệu tội phạm trốn thuế, Báo Công lý đã phối hợp, chuyển nguồn tin tội phạm tới Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội để xác minh làm rõ. Ngày 23/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm của Báo Công lý. Để có căn cứ xử lý đối với Công ty Hoàng Hường, ngày 20/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định số 01/QĐ-ANĐT-Đ3, trưng cầu Cục Thuế TP Hà Nội giám định nghĩa vụ thuế với Nhà nước của Công ty Hoàng Hường.

Tuy nhiên, tới ngày 24/12/2022, hết thời hạn giải quyết nguồn tin báo về tội phạm, nhưng chưa nhận được kết luận giám định của Cục Thuế TP Hà Nội, do đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ngày 13/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra nhận kết luận giám định tư pháp của Cục Thuế TP Hà Nội, kết luận: “Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp”. Vì vậy, ngày 22/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-cuc-thue-tp-ha-noi-xac-inh-cong-ty-duoc-pham-hoang-huong-co-hanh-vi-tron-thue-571655.html