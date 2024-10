Nóng: Cháy tại toà nhà 7 tầng ở Đà Nẵng, xe thang cứu nhiều người mắc kẹt trên cao

Ngày 18/10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).