NÓNG: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang hướng vào miền Trung, cảnh báo mưa lớn, đề phòng sạt lở và lũ quét

Trong 24 giờ tới (13 giờ ngày 25/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,21 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, cách Quảng Ngãi khoảng 170km, Đà Nẵng khoảng 230km Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/giờ.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, hồi 13 giờ ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 112,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10km/giờ.

Từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Trong 48 giờ tiếp theo (13 giờ ngày 26/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Cảnh báo, vùng biển phía Tây Nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Từ chiều 25/9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, từ đêm 24/9 đến ngày 27/9, ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Trong 24 giờ qua, tại TP Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to tập trung vào đêm qua.

Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 23/9 đến 7 giờ 24/9 tại TP Đà Nẵng phổ biến 5-30mm, riêng tại quận Sơn Trà 49mm.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Báo Lao Động

Từ đêm 24/9 đến hết ngày 27/9 trên địa bàn TP Đà Nẵng khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Cụ thể, từ ngày 24/9 - 26/9 tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 230mm.

Người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ ở Đà Nẵng trong 24 giờ tới - Ảnh: Báo Lao Động

Tại quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu có tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay (24.9) tại TP Đà Nẵng có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa với lượng phổ biến 10-30mm.

Cảnh báo từ 48 giờ đến 72 giờ tới, tại thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Rủi ro thiên tai do dông, lốc, sét đạt cấp độ 1.