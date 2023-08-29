Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu Đinh Thị Bảo Nhung (10 tuổi) rơi xuống sông Hiếu mất tích.

Theo thông tin từ báo Công Lý, chiều 29/8, ông Đào Minh Đức – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm một bé gái trên địa bàn mất tích, nghi bị đuối nước bên kè sông Hiếu.

Theo cháu Phạm Nhật Quang, 9 tuổi ở Khối Tân Hương, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), vào khoảng thời gian từ 13h-13h30, em cùng chị là Đinh Thị Bảo Nhung ở cùng khối đang chơi trượt đất bên bờ kè sông Hiếu thì chị bị dính đất bẩn, lúc này chị Nhung đã ra ngoài chỗ nước một bên sông Hiếu khoảng 7m để rửa, thì vô tình bị trượt chân và kêu cứu.

Lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nhung - Ảnh: Công Lý

Theo thông tin từ VTC news, nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương chạy đến nơi cháu Nhung rơi thì không thấy cháu Nhung đâu. Chính quyền địa phương và người dân đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng đến 19h30 ngày 29/9 vẫn chưa tìm thấy cháu Nhung.

Thương tâm: Phát hiện thi thể người phụ nữ dưới sông, trước khi mất để lại tâm thư dặn dò chồng con Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ ở TP. Đông Hà (Quảng Trị). Gia đình cho biết, trước khi mất, người này để lại tâm thư dặn dò chồng và 2 con nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/no-luc-tim-kiem-be-gai-10-tuoi-mat-tich-nghi-roi-xuong-song-o-nghe-an-613191.html