Những việc cần làm cho năm mới để “thần” tình yêu mỉm cười

Bạn đã vô tình bỏ lỡ ngày Chủ nhật hẹn hò , một trong những “ngày quẹt tích cực nhất” trong năm (thông thường, ngày này diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của tháng Một, nghĩa là năm nay, nó rơi vào ngày 2 Tháng 1 năm 2022). Đừng lo, vì Tinder đã kết nối với hai cô nàng An Phương (beauty blogger kiêm phóng viên) và Hồng Ân (TikToker) để xin những gợi ý đổi mới hẹn hò mà hội Gen Z độc thân cần thử. Điều này nhằm thu hút các kết nối cùng vibe trên Tinder, phát triển phiên bản chân thực nhất của chính mình trong năm 2022.

“Tân trang năm mới” cho hồ sơ Tinder để thể hiện con người chân thực nhất

Có những thứ cũng cần “ra đi” để nhường chỗ cho những điều mới mẻ vào năm 2022. Vì vậy, An Phương khuyên các thành viên Tinder nên dành thời gian để “tân trang” lại hồ sơ Tinder của mình.

Hồng Ân cũng bật mí bí kíp hẹn hò: “Hãy tuân theo quy tắc 3/5/11, chia sẻ ít nhất 3 sở thích (hãy đảm bảo chúng được cập nhật theo thứ tự yêu thích của bạn) - thêm ít nhất 5 hình ảnh/video - viết ít nhất 11 từ trong phần mô tả bản thân.

Điều này sẽ giúp bạn nhào nặn ra được tiểu sử về bản thân tuyệt nhất và thể hiện được nét quyến rũ đích thực, từ đó thu hút và tương hợp những người có chung gu”.

Lấp đầy cuộc sống bằng những trải nghiệm ý nghĩa

An Phương tin rằng tự yêu bản thân là điều mà Gen Z nên ưu tiên vào năm 2022: “Mình tin rằng hạnh phúc đến từ bên trong, nó bắt đầu từ mối quan hệ mà bạn có với chính mình. Càng hiểu rõ bản thân, bạn càng có thể nuôi dưỡng mối quan hệ lành mạnh và tình yêu thương với người khác”, An Phương chia sẻ.

Cặp đôi An Phương và Quang Nam với câu chuyện tình yêu từ Tinder khiến bao ngườingưỡng mộ

Có nhiều cách để tự yêu bản thân, nhưng suy cho cùng nó nên mang lại lợi ích cho bạn theo cách này hay cách khác - Hồng Ân khuyên các bạn trẻ độc thân hãy theo đuổi những trải nghiệm phong phú và ghi lại những khoảnh khắc đó: “Hãy đầu tư vào việc chụp ảnh để thể hiện đam mê, phong cách sống của bạn hoặc nguồn năng lượng của mình nói chung. Đừng quên đề cập đến sở thích của bạn vì chúng chắc chắn sẽ kết nối bạn với những người mới thông qua mục tiêu chung và sở thích chung trong mục Khám phá - Explore”.

Online đi trước, IRL đi sau

Hãy tìm hiểu đối phương trước khi đồng ý đi hẹn hò khai màn năm mới với người đó.

An Phương cho rằng, “Các thành viên Tinder thế hệ Z ngày nay rất may mắn khi có nhiều tính năng bổ trợ “toàn năng” hơn là thời điểm mình và anh Nam gặp nhau. Vì vậy, hãy tận dụng những lợi thế này hết sức có thể. Hãy gọi video với đối phương nhiều hơn trước khi gặp gỡ ngoài đời, hoặc tham gia các trải nghiệm xã hội trong chính không gian ứng dụng như “Bật Nhạc” để tìm ai đó có cùng gu âm nhạc và thưởng thức các giai điệu đó cùng nhau”.

Những điều nhỏ nhặt sẽ mang ý nghĩa lớn!

Theo Tinder Year In Swipe 2021, chỉ cần được tặng một ly cà phê bất ngờ, một lời khen hay là nhận được tin nhắn mới trên Tinder cũng đủ để khiến cho thành viên vui sướng cả một ngày.

Cuối cùng, khi chúng ta cho trái tim một cơ hội để mở lòng với người mới trên ứng dụng hẹn hò, An Phương mong rằng mọi thành viên hãy can đảm và đừng ngại ngùng khi nhắn tin mở lời trước. “Là người mở lời rủ anh Nam đi hẹn hò trước trên Tinder, Phương tin rằng mọi người, đặc biệt là các bạn nữ, nên chủ động lan tỏa “vibe” của mình qua việc mở lời với tin nhắn đầu tiên. Điều đó sẽ giúp bạn ghi lại một ấn tượng ban đầu tích cực và độc đáo với sự duyên dáng riêng của bạn. Hơn thế nữa, nó sẽ tăng thêm cơ hội làm quen với nhiều đối tượng hơn, hy vọng mang đến một tình bạn, tình yêu đẹp trong năm 2022”.