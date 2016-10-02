Những mẹo vặt hay không phải ai cũng biết

Đời sống 02/10/2016 19:50

Trong cuộc sống có khá nhiều mẹo hay và quen thuộc đối với chúng ta. Dưới đây là một số mẹo mới lạ và cực hấp dẫn.

1.    Xách đồ nặng bằng túi ni lông

Việc xách khá nhiều đồ khi đi siêu thị bằng túi ni lông có thể sẽ khiến tay bạn bị đau buốt, nhưng làm theo hình dưới đây bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều đấy.

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2.    Giặt đồ bằng phấn bảng

Chắc hẳn bạn đã từng rất khó chịu với vết bẩn trên cổ áo sơ mi trắng, giặt bằng cách nào đi nữa vẫn không sạch. Đừng lo lắng, bạn có thể dùng 1 viên phấn vạch 1 đường đậm lên vết bẩn, để nguyên như vậy vài phút sau đó phủi bụi phấn và đem giặt đồ bình thường.

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3.    Xóa nét viết từ bút lông

Nếu bạn không cẩn thận dùng bút lông mà không xoá đi được, chỉ cần đem lọ xịt khử mùi cơ thể xịt lên một chút, sau đó dùng giấy mềm là có thể dễ dàng lau sạch rồi!

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4.    Làm sạch thớt

Thức ăn rất dễ bám vào kẽ thớt và rất khó rửa sạch, vậy nên bạn hãy dùng chanh chà thật kĩ lên thớt sau đó để khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước sạch là xong.

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5.    Làm sáng xoong bị cháy

 Khi xoong bị lửa cháy nám, muốn chùi sáng lại như cũ, bạn chỉ cần dùng cát và giẻ lau chùi rửa sạch.
 

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6.    Quẹt diêm kể cả khi gió to

Đơn giản thôi, bạn chỉ cần dùng dao chẻ vào phần thân của que diêm như hình vẽ. Gió to cách mấy que diêm của bạn vẫn cháy bùng bùng cho mà xem.

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7.    Khử mùi giày bằng gói trà nhỏ

Chỉ cần 1 túi trà nhỏ cho vào trong giày để khoảng 30 phút thì mùi hôi sẽ được khử đến 90% rồi.

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8.    Rửa sạch đèn ô tô, xe máy 

Không cần phải chi nhiều tiền vào các chất liệu đắt đỏ, chỉ cần một chút kem đánh răng, đèn pha ô tô hay xe máy của bạn sẽ sáng bóng. Cách làm này vừa rẻ vừa hiệu quả.

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