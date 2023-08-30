Những lời chúc ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2023

Đời sống 30/08/2023 11:31

Bên cạnh những món quà vật chất thì những lời chúc dành cho đấng sinh thành cũng là món quà tinh thần đầy ý nghĩa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ lớn của người theo đạo Phật. Đây cũng là dịp không chỉ dành riêng cho các Phật tử mà còn là dịp để con cái thể hiện lòng biết ơn báo hiếu công ơn dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên. 

Lễ Vu Lan thường diễn ra cố định vào rằm tháng 7 (tức ngày 15/7) âm lịch hàng năm. Năm nay, Lễ Vu Lan 2023 sẽ rơi vào thứ 4, ngày 30/08 dương lịch. Bên cạnh những món quà vật chất thì những lời chúc dành cho đấng sinh thành cũng là món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Dưới đây là tổng hợp lời chúc hay, ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2023 mà bạn có thể tham khảo.

Những lời chúc ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2023 - Ảnh 1
Năm nay, Lễ Vu Lan 2023 sẽ rơi vào thứ 4, ngày 30/08 dương lịch

Lời chúc lễ Vu Lan báo hiếu gửi tặng mẹ   

1. Trong tim con, mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ dạy con biết ăn, biết nói, dạy con từng con chữ vầng thơ. Mẹ từng thức nhiều đêm liền chỉ vì con ốm, đau. Thế mà nhiều lúc con lại làm mẹ buồn lòng từ những lần không nghe lời mẹ, những hôm đi chơi về khuya khiến mẹ lo lắng. Nhân dịp Vu Lan này, con xin gửi lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi đến mẹ. Con chúc mẹ ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc và tươi trẻ.

2. Con xin gửi tặng mẹ những lời chúc ngày Vu Lan báo hiếu ấm áp nhất! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Có những lúc con đã làm mẹ phải bận lòng về con phải không mẹ? Nhưng con luôn yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và ở bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ nhé!

Những lời chúc ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2023 - Ảnh 2

3. Mẹ mang nặng 9 tháng, ẵm con trên vòng tay ấm áp suốt 3 năm ròng và lo lắng, nuôi dạy con suốt quãng đời còn lại của mình. Ngày Vu Lan báo hiếu, con chỉ có món quà nhỏ và lời cảm ơn chân thành gửi đến mẹ. Con cầu mong cho mẹ được bình an, vui khỏe bên con suốt đời.

4. Đối với con, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất. Mẹ không ngại khó khăn, gian khổ để nuôi dưỡng con thành người. Công ơn cao cả này con không biết làm sao trả hết. Nhân dịp lễ Vu Lan, con xin gửi tặng mẹ món quà và cầu mong mẹ luôn an vui, khỏe mạnh.

Những lời chúc ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2023 - Ảnh 3

5. Đối với con, mẹ là chỗ dựa vững chắc giúp con vượt qua bao khó khăn, thử thách trên đường đời. Những khi con thất bại, mẹ như dòng suối êm dịu, chữa lành và động viên con đứng dậy để đương đầu với những khó khăn của mình. Con xin cảm ơn mẹ, mẹ yêu. Con cầu mong mẹ sẽ mãi vui tươi, khỏe mạnh để con được nghe mẹ nói và ôm mẹ nhiều hơn.

Lời chúc lễ Vu Lan báo hiếu gửi tặng cha

1.  Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con một gia đình ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Nhân ngày lễ Vu lan, con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bố mẹ. Con chúc bố mẹ sống lâu trăm tuổi, luôn mạnh khỏe và gia đình mình mãi hạnh phúc như bây giờ. Con yêu bố mẹ rất nhiều!

Những lời chúc ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2023 - Ảnh 4

2. Con chẳng biết nói gì hơn, nhân ngày lễ Vu lan con chỉ biết chúc cha mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Con yêu cha mẹ nhiều!

3. Lại một mùa Vu lan nữa lại về, không từ nào có thể diễn tả công lao to lớn cha mẹ đã dành cho chúng con. Chỉ mong cha mẹ luôn vui, khỏe để chúng con có cơ hội báo đáp.

Những lời chúc ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2023 - Ảnh 5

4. Con chưa bao giờ đứng trước mặt cha mẹ để nói câu "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm" hay "Cha ơi, con yêu cha lắm". Con cũng không hiểu sao một câu nói ngắn ngủi mà khó nói ra đến thế. Hôm nay, nhân ngày lễ Vu lan, con có có cớ để nói điều đó rồi. Nhưng cha mẹ, con yêu cha mẹ nhiều hơn một ngày đấy! Nhiều bằng số ngày tuổi của con. Cầu chúc cha mẹ luôn khỏe và mãi hạnh phúc.

5. Cám ơn cha mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn cha mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng cha mẹ còng xuống, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo phải thầm lặng chịu đựng suốt hơn 30 năm qua…. Con chúc cha mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu cha mẹ nhiều.

 

Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu

Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu

Không gia đình, con cái, hàng chục cụ già phải sống nương nhờ vào tình thương của những người xa lạ. Trong mùa Vu lan báo hiếu, được các nhóm bạn trẻ tổ chức văn nghệ, sinh nhật, tặng quà bánh... đã phần nào đó giúp các cụ vơi đi nỗi buồn cô quạnh ở cái tuổi xế chiều.

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