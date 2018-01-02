Những lời chúc tết ý nghĩa nhất, hay nhất cho bố mẹ

Đời sống 02/01/2018 10:34

Đừng ngần ngại gửi những lời chúc tết ý nghĩa nhất, hay nhất đến bố mẹ của mình trong dịp tết Mậu Tuất sắp tới nhé.

Tết là dịp của gia đình đoàn tụ đón giây phút giao thừa thiêng liêng... và cũng là dịp để gửi những lời chúc tết đến bố mẹ người đã sinh thành, nuôi dạy chúng ta. Nhân dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất sắp đến, hãy cùng gửi tặng bố mẹ những lời chúc tết ý nghĩa nhất và hay nhất sau đây nhé.

Những lời chúc hay nhất dành tặng bố mẹ ngày tết

lời chúc tết đến bố mẹ
Lời chúc tết đến bố mẹ. Nguồn: Internet.

1. Con kính chúc ba má sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng “tươi trẻ” như thời mới yêu. Mong nhà mình lúc nào cũng quây quần, chị em chúng con luôn được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của ba má.

2. Năm mới đã tới, con chúc Bố mãi trẻ khỏe, dẻo dai. Xuân sang con gái yêu chúc Mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thường này.

3. Một năm mới nữa lại đến rồi, thời gian càng trôi nhanh thì lưng má càng thêm còng, tóc ba thêm sợi bạc và vì vậy tình thương của anh chị em chúng con dành cho ba má lại càng thêm dày. Tết đến, xuân về, con gửi đến ba má ngàn lời yêu thương trìu mến, kính chúc ba má thêm nhiều hạnh phúc, sống vui sống khỏe. Tết này con sẽ về bên ba má để thấy rằng cuộc sống còn thú vị lắm, còn có những cái Tết luôn ngập tràn yêu thương. Cầu mong cho ba má sống lâu hơn với các con các cháu. Chúc mừng năm mới!

chúc tết bố mẹ
Chúc tết bố mẹ. Nguồn: Internet.

4. Con chúc ba mẹ năm mới nhiều niềm vui mới, mọi khó nhọc trên đôi vai sẽ vơi bớt đi. Con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi. Con chúc ba mẹ của con sống vui cùng con cháu

5. Mẹ ơi, mẹ vừa là người mẹ hiền, lại là người cha nghiêm khắc của chúng con. Chúng con lớn lên trong sự nhọc nhằn từ cuộc sống của mẹ. Giờ chúng con đã lớn nhưng mỗi đứa một phương, mẹ lại cặm cụi sống một mình. Mẹ chỉ mong sao các con của mẹ luôn bình yên và hạnh phúc. Mẹ thường nói món quà lớn nhất mẹ nhận được là hạnh phúc của các con. Năm hết Tết đến, con cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh cùng chúng con. Mẹ ơi, con chỉ nói với mẹ một điều: con yêu mẹ nhiều nhiều lắm.

6. Ba má ơi, con luôn mong ước gia đình mình được đoàn tụ, sum họp bên nhau và cùng nhau đón phút giao thừa thiêng liêng, không phải xa nhau mỗi người một nơi như thế này nữa. Sang năm mới, con kính chúc ba má luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc và sống thật lâu để con được nghe hoài giọng nói, tiếng cười và được nhìn thấy ánh mắt hiền, được mãi cảm nhận sâu sắc tình thương bao la, ấm áp của ba má.

chúc tết cha mẹ
Chúc tết cha mẹ. Nguồn: Internet.

7. Tết Đinh Dậu, con chúc Bố mãi trẻ khỏe, dẻo dai. Xuân sang con gái yêu chúc Mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thường này.

8. Nhân dịp năm hết tết đến, con xin chúc bố mẹ và gia đình mình mình có một năm mới giàu sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong công việc. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không làm bố mẹ thất vọng, gắng ra trường kiếm được công việc thật tốt bù đắp hàng chục năm trời công nuôi dưỡng của bố mẹ.

9. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều bất đồng ý kiến và bất công tại gia đình mình. Tuy không nói ra nhưng tận sâu trong thâm tâm con vẫn mong muốn rằng cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, minh mẫn trong Xuân Đinh Dậu này và hàng trăm xuân sắp tới. Con yêu ba mẹ!

10. Một mùa xuân nữa con không về ăn tết cùng ba mẹ và các em, con buồn lắm. Con kính chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đong đầy. Con nhớ ba mẹ và các em nhiều lắm lắm.

11. Năm hết tết đến - Đón chó tiễn gà - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc mẹ - Chúc cô chúc chú - Chúc cậu chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc cả các em - Chúc luôn các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao -Đi ăn được khao-Về nhà người rước -Tiền vô như nước -Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Sung sướng ban đêm -Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm Đinh Dậu.

Tuyển tập thơ chúc tết người yêu hay không "cưỡng nổi"

Tuyển tập thơ chúc tết người yêu hay không "cưỡng nổi"

Những bài thơ chúc tết người yêu này chắc chắn sẽ khiến người bạn yêu phải “ngã khụy” khi đọc được. Họ sẽ vô cùng bất ngờ đấy.

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