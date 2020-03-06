Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến gần, đây cũng là dịp để gửi tặng những lời chúc đặc biệt nhất đến một nửa xinh đẹp của thế giới. Ngoài những câu chúc bằng tiếng Việt, nếu mẹ, chị em gái, bạn gái,... của bạn là người yêu thích tiếng Anh, tại sao bạn không thử gửi những lời chúc bằng tiếng Anh thật ý nghĩa? Nếu bạn băn khoăn thì có thể tham khảo những lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất trong bài viết dưới đây.

Đặc biệt, nếu mẹ, chị em gái, bạn gái,... của bạn là những người yêu thích tiếng Anh hoặc đang học hỏi, trau dồi tiếng Anh thì gửi những lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh là sự lựa chọn lý tưởng nhất.

Quốc tế phụ nữ là dịp để phái đẹp được tôn vinh, món quà đơn giản nhất để gửi tới một nửa thế giới xinh đẹp là những lời chúc đơn giản, ý nghĩa nhưng chan chứa yêu thương. Ngoài việc gửi những dòng tin nhắn bằng tiếng Việt thông thường, những lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh hiện nay cũng được nhiều người yêu thích.

Nếu người nhận lời chúc yêu thích tiếng Anh thì lời chúc đó sẽ rất ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet.

Nếu hiểu được ý nghĩa của những lời chúc mừng ngày 8/3 bằng tiếng Anh, đây sẽ là những lời chúc mừng thú vị, không những thể hiện tình cảm của người gửi mà còn là cơ hội để trau dồi khả năng ngoại ngữ tốt hơn.

Sử dụng tiếng Anh để chúc mừng 8/3 cũng là cách thể hiện tình cảm đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp người nhận không biết tiếng Anh hoặc không có sở thích trau dồi tiếng Anh thì bạn nên cân nhắc. Bởi có thể những tin nhắn này có thể làm cho đối phương cảm thấy khó chịu.

Những lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất

Để gửi đến những người phụ nữ những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất, bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau:

Every woman is a beautiful flower, wishing you always beautiful and fresh as the flowers.

Tạm dịch: Mỗi phụ nữ là một đóa hoa đẹp, chúc chúc bạn luôn xinh đẹp và tươi trẻ như những đóa hoa.

Ví phụ nữ như những bông hoa để khen ngợi và chúc mừng phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet.

Women are to love, wish you always happy and full of love

Tạm dịch: Phụ nữ là để yêu thương, chúc bạn luôn hạnh phúc và ngập tràn trong yêu thương trọn vẹn.

Wishing International Women's Day always charming and beautiful, happy and successful. May the best things happen to you.

Tạm dịch: Chúc bạn ngày quốc tế phụ nữ luôn duyên dáng và xinh đẹp, hạnh phúc và thành công. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.

Chúc người phụ nữ luôn xinh đẹp bằng tiếng Anh - Ảnh minh họa: Internet.

The world will not be perfect without women, you are very important, so always wish you health and happiness, success and luck.

Tạm dịch: Thế giới sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu những người phụ nữ, bạn là người rất quan trọng, vì vậy luôn mong bạn có sức khỏe và hạnh phúc, thành công và may mắn.

On International Women's Day, wish you many flowers and gifts, always happy and happy.

Tạm dịch: Nhân ngày quốc tế phụ nữ, chúc bạn nhận được nhiều hoa và quà, luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Chúc những người phụ nữ nhận được nhiều món quà bằng tiếng Anh - Ảnh minh họa: Internet.

Wish the beautiful half of the world on 8/3 is always charming, radiant and fresh in the eyes of the other half. Hope you always succeed in every field.

Tạm dịch: Chúc một nửa xinh đẹp của thế giới ngày 8/3 luôn duyên dáng, rạng rỡ và tươi trẻ trong mắt một nửa còn lại. Mong bạn luôn thành công trong mọi lĩnh vực.

International women's day wishing mothers, sisters, girlfriends, girls have a happy 8/3 day. Wishing you not only happiness on this day but also for life in the rest of the year.

Tạm dịch: Ngày quốc tế phụ nữ chúc những người mẹ, người chị, người bạn gái, người em gái có một ngày 8/3 tràn ngập niềm vui. Chúc bạn không chỉ hạnh phúc trong ngày này mà còn luôn yêu đời trong tất cả những ngày còn lại trong năm.

Women are the most wonderful thing God offers to beautify and make life more beautiful and colorful. So, wish the beautiful women forever fresh, full of life.

Tạm dịch: Phụ nữ là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng để tô điểm và làm cho cuộc sống tươi đẹp và nhiều màu sắc hơn. Vì vậy, chúc những người phụ nữ xinh đẹp mãi mãi tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Women are like the rays of sunshine to warm the life. You are the warmest and sweetest woman. Wishing you an international women's day with lots of interesting and fun things.

Tạm dịch: Phụ nữ được ví như những tia nắng để sưởi ấm cho cuộc sống. Bạn là người phụ nữ ấm áp và ngọt ngào nhất. Chúc bạn ngày quốc tế phụ nữ thật nhiều điều thú vị và niềm vui.

Women are special gifts that are irreplaceable and endowed by nature to the world. I wish all women will receive lots of gifts, flowers and sincere feelings for International Women's Day.

Tạm dịch: Phụ nữ là món quà đặc biệt mà không gì có thể thay thế được mà tạo hóa ban tặng cho thế giới. Chúc toàn thể chị em phụ nữ nhận được thật nhiều quà, hoa và những tình cảm chân thành nhân ngày quốc tế phụ nữ.

Trên đây là những lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất. Bạn hãy tham khảo để gửi những lời chân thành nhất để thể hiện tình cảm với những người phụ nữ xung quanh.