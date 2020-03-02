Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đã đến thật gần và bạn đã chọn được quà gì để tặng mẹ chưa. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, sinh ra, chăm sóc và nuôi dạy con cái khôn lớn. Hơn ai hết, mẹ chính là người hiểu con nhất, lo lắng cho con nhất và mong muốn con hạnh phúc nhất. Hãy cảm ơn mẹ mình bằng những món quà thật ý nghĩa do chính tay mình làm ra. Có rất nhiều cách làm quà 8/3 tặng mẹ mà bạn có thể tự tay làm tại nhà.

Món quà tặng mẹ tự làm đơn giản nhất có lẽ chính là những tấm thiệp chúc mừng. Có rất nhiều kiểu thiệp mà bạn tự sáng tạo theo tưởng tượng của mình. Và bạn hoàn toàn có thể sáng tạo theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, nếu chưa có ý tưởng nào độc đáo, hãy tham khảo gợi ý cách làm thiệp bằng tay dưới đây.

Cách làm quà 8/3 tặng mẹ thật ý nghĩa và độc đáo - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Giấy cứng màu trắng

Màu nước tùy chọn

Ruy băng

Kéo

Cách làm như sau:

Gập đôi tờ giấy trắng.

Đổ màu nước ra bảng pha màu rồi nhấn ngón tay vào màu và ấn lên giấy theo hình bông hoa tùy ý. Bạn có thể làm theo hình trái tim, hoa hình tròn…

Tiếp đó lấy bút vẽ cuống và lá cây tạo thành bó hoa.

Cuối cùng gắn nơ vào thiệp và viết lời chúc.

Làm thiệp hoa nổi

Thay vì làm thiếp bằng cách vẽ lên mặt giấy, bạn hoàn toàn có thể làm thiệp với những bông hoa nổi. Rất đơn giản với những nguyên liệu cần chuẩn bị là:

Giấy bìa cứng màu hoặc họa tiết để làm bìa

Giấy màu để làm hoa và lá. Có thể có hoa văn để giúp cho các họa tiết thêm sinh động hơn.

Cúc áo to màu nổi để làm nhị hoa

Xốp dán loại mỏng và dày

Kim, chỉ

Kéo

Sáng tạo thiệp hoa nổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Gập đôi tờ bìa để làm thiếp.

Vẽ bông hoa lên trên giấy với 4 loại kích thước khác nhau sau đó cắt rời từng bông. Bạn có thể sử dụng dụng cụ cắt dập giấy hình hoa nếu có.

Uốn nhẹ đầu các bông hoa cho cong lên tự nhiên.

Để lại bông hoa có kích thước nhỏ nhất và dán các mẩu xốp vào giữa của 3 bông hoa còn lại. Sau đó dán chống 4 lớp hoa lên nhau. Nhớ dán so le để tạo hình 3D cho bông hoa.

Đặt cúc áo vào giữa bông hoa vừa dán và dán bằng băng dính 2 mặt hoặc khâu cố định lại bằng chỉ.

Làm khoảng 3 bông hoa như vậy với kích thước khác nhau. Và các bông nhỏ hơn để trang trí xung quanh.

Cắt là và dán lên thiệp tạo nền trước sau đó dán các bông hoa lên trên tạo thành một bó hoa hoàn chỉnh.

Làm hoa hồng bằng giấy nhún đơn giản

Một cách làm quà tặng mẹ nhân ngày 8/3 đơn giản khác mà bạn cũng có thể áp dụng đó là làm hoa hồng bằng giấy nhún. Đây cũng có thể là cách làm quà sinh nhật bằng giấy hoặc bất cứ dịp nào khác mà bạn muốn dành tặng một điều bất ngờ cho phái nữ.

Làm bó hoa hồng bằng giấy nhún rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Để làm hoa hồng bằng giấy nhún cần có các nguyên liệu sau đây:

Giấy nhún nhiều màu. Nên chọn các màu cùng tông, tương đồng với nhau.

Kéo

Len

Que tre dài khoảng 15cm

Keo sáp màu xanh lá

Khi đã có đủ các nguyên liệu, cùng bắt tay vào thực hiện với những bước đơn giản:

Chọn giấy nhún dài khoảng từ 70 đến 90 cách mạng tùy vào kích thước bông hoa mà bạn muốn tạo ra. Gấp giấy lại và cắt với chiều cao khoảng 10cm.

Gập một đầu của miếng giấy dài khoảng 2cm.

Tiếp theo gấp một mép giấy 1 góc 45 độ. Hãy miết thật mạnh méo giấy tạo đường dứt khoát và cố định.

Tiếp tục gập vuông góc với miếng giấy và khoảng cách giữa các nếp gấp là 2 đến 2,5cm. Làm như vậy cho đến khi hết giấy.

Lấy thanh tre và đặt vào phần méo của giấy nhún. Cuộn tròn dải giấy và cố định phần dưới vào thanh tre để tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh. Cuối cùng buộc phần cuống lại bằng sợi len cho chắc chắn.

Cắt cuống hoa bằng giấy màu xanh và dán dưới hoa là hoàn chỉnh.

Bạn hoàn toàn có thể áp dụng để dành tặng mẹ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Làm hoa hồng sáp

Làm hộp hoặc bó hoa hồng sáp cũng là một ý tưởng không tồi. Các nguyên liệu cần có là:

Đầu hoa hồng sáp bán sẵn tùy loại 3, 4 hoặc 5 lớp tùy bạn chọn.

Cành kẽm cắm hoa

Giấy gói hoa hoặc hộp giấy đựng hoa

Đầu tiên, hãy cắm đầu hoa hồng sáp vào cành kẽm. Nếu bạn làm hộp hoa hồng sáp, chỉ cần lấy hoa và xếp theo hình hộp bạn đã chuẩn bị. Cố định hoa bằng miếng xốp.

Hộp hoa hồng sáp - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu làm bó hoa thì cầu kỳ hơn một chút. Lấy 1 bông hoa làm trung tâm và xếp hoa vòng quanh bông hoa đó tạo thành bó hoa lớn. Cứ mỗi lớp hoa được xếp lại, hãy dán băng keo để cố định. Cuối cùng ốp giấy gói hoa vào xung quanh và buộc chặt lại.

Bó hoa hồng sáp - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, một vài gợi ý về cách làm quà 8/3 tặng mẹ đã được giới thiệu. Hãy tự tay làm một món quà tặng mẹ kèm lời chúc tốt đẹp nhất.