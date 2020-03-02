Cách làm quà 8/3 tặng mẹ thật ý nghĩa và độc đáo

Đời sống 02/03/2020 17:36

Thay vì lựa chọn một món quà có sẵn sao bạn không tự tay làm quà tặng mẹ. Cùng xem những gợi ý về cách làm quà 8/3 tặng mẹ ngay sau đây.

Mục Lục

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đã đến thật gần và bạn đã chọn được quà gì để tặng mẹ chưa. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, sinh ra, chăm sóc và nuôi dạy con cái khôn lớn. Hơn ai hết, mẹ chính là người hiểu con nhất, lo lắng cho con nhất và mong muốn con hạnh phúc nhất. Hãy cảm ơn mẹ mình bằng những món quà thật ý nghĩa do chính tay mình làm ra. Có rất nhiều cách làm quà 8/3 tặng mẹ mà bạn có thể tự tay làm tại nhà.

Cách làm thiệp 8-3 tặng mẹ đơn giản

Món quà tặng mẹ tự làm đơn giản nhất có lẽ chính là những tấm thiệp chúc mừng. Có rất nhiều kiểu thiệp mà bạn tự sáng tạo theo tưởng tượng của mình. Và bạn hoàn toàn có thể sáng tạo theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, nếu chưa có ý tưởng nào độc đáo, hãy tham khảo gợi ý cách làm thiệp bằng tay dưới đây.

Thiệp hoa bằng vân tay

Cach lam qua 8/3 tang me 1
Cách làm quà 8/3 tặng mẹ thật ý nghĩa và độc đáo - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Giấy cứng màu trắng
  • Màu nước tùy chọn
  • Ruy băng
  • Kéo

Cách làm như sau:

  • Gập đôi tờ giấy trắng.
  • Đổ màu nước ra bảng pha màu rồi nhấn ngón tay vào màu và ấn lên giấy theo hình bông hoa tùy ý. Bạn có thể làm theo hình trái tim, hoa hình tròn…
  • Tiếp đó lấy bút vẽ cuống và lá cây tạo thành bó hoa.
  • Cuối cùng gắn nơ vào thiệp và viết lời chúc.

Làm thiệp hoa nổi

Thay vì làm thiếp bằng cách vẽ lên mặt giấy, bạn hoàn toàn có thể làm thiệp với những bông hoa nổi. Rất đơn giản với những nguyên liệu cần chuẩn bị là:

  • Giấy bìa cứng màu hoặc họa tiết để làm bìa 
  • Giấy màu để làm hoa và lá. Có thể có hoa văn để giúp cho các họa tiết thêm sinh động hơn.
  • Cúc áo to màu nổi để làm nhị hoa
  • Xốp dán loại mỏng và dày
  • Kim, chỉ
  • Kéo
Cach lam qua 8/3 tang me 2
Sáng tạo thiệp hoa nổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

  • Gập đôi tờ bìa để làm thiếp.
  • Vẽ bông hoa lên trên giấy với 4 loại kích thước khác nhau sau đó cắt rời từng bông. Bạn có thể sử dụng dụng cụ cắt dập giấy hình hoa nếu có. 
  • Uốn nhẹ đầu các bông hoa cho cong lên tự nhiên.
  • Để lại bông hoa có kích thước nhỏ nhất và dán các mẩu xốp vào giữa của 3 bông hoa còn lại. Sau đó dán chống 4 lớp hoa lên nhau. Nhớ dán so le để tạo hình 3D cho bông hoa.
  • Đặt cúc áo vào giữa bông hoa vừa dán và dán bằng băng dính 2 mặt hoặc khâu cố định lại bằng chỉ.
  • Làm khoảng 3 bông hoa như vậy với kích thước khác nhau. Và các bông nhỏ hơn để trang trí xung quanh.
  • Cắt là và dán lên thiệp tạo nền trước sau đó dán các bông hoa lên trên tạo thành một bó hoa hoàn chỉnh.

Làm hoa hồng bằng giấy nhún đơn giản

Một cách làm quà tặng mẹ nhân ngày 8/3 đơn giản khác mà bạn cũng có thể áp dụng đó là làm hoa hồng bằng giấy nhún. Đây cũng có thể là cách làm quà sinh nhật bằng giấy hoặc bất cứ dịp nào khác mà bạn muốn dành tặng một điều bất ngờ cho phái nữ.

Cach lam qua 8/3 tang me 3
Làm bó hoa hồng bằng giấy nhún rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Để làm hoa hồng bằng giấy nhún cần có các nguyên liệu sau đây:

  • Giấy nhún nhiều màu. Nên chọn các màu cùng tông, tương đồng với nhau.
  • Kéo
  • Len
  • Que tre dài khoảng 15cm
  • Keo sáp màu xanh lá

Khi đã có đủ các nguyên liệu, cùng bắt tay vào thực hiện với những bước đơn giản:

  • Chọn giấy nhún dài khoảng từ 70 đến 90 cách mạng tùy vào kích thước bông hoa mà bạn muốn tạo ra. Gấp giấy lại và cắt với chiều cao khoảng 10cm.
  • Gập một đầu của miếng giấy dài khoảng 2cm.
  • Tiếp theo gấp một mép giấy 1 góc 45 độ. Hãy miết thật mạnh méo giấy tạo đường dứt khoát và cố định.
  • Tiếp tục gập vuông góc với miếng giấy và khoảng cách giữa các nếp gấp là 2 đến 2,5cm. Làm như vậy cho đến khi hết giấy.
  • Lấy thanh tre và đặt vào phần méo của giấy nhún. Cuộn tròn dải giấy và cố định phần dưới vào thanh tre để tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh. Cuối cùng buộc phần cuống lại bằng sợi len cho chắc chắn.
  • Cắt cuống hoa bằng giấy màu xanh và dán dưới hoa là hoàn chỉnh.
Cach lam qua 8/3 tang me 4
Bạn hoàn toàn có thể áp dụng để dành tặng mẹ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Làm hoa hồng sáp

Làm hộp hoặc bó hoa hồng sáp cũng là một ý tưởng không tồi. Các nguyên liệu cần có là:

  • Đầu hoa hồng sáp bán sẵn tùy loại 3, 4 hoặc 5 lớp tùy bạn chọn. 
  • Cành kẽm cắm hoa
  • Giấy gói hoa hoặc hộp giấy đựng hoa

Đầu tiên, hãy cắm đầu hoa hồng sáp vào cành kẽm. Nếu bạn làm hộp hoa hồng sáp, chỉ cần lấy hoa và xếp theo hình hộp bạn đã chuẩn bị. Cố định hoa bằng miếng xốp. 

Cach lam qua 8/3 tang me 5
Hộp hoa hồng sáp - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu làm bó hoa thì cầu kỳ hơn một chút. Lấy 1 bông hoa làm trung tâm và xếp hoa vòng quanh bông hoa đó tạo thành bó hoa lớn. Cứ mỗi lớp hoa được xếp lại, hãy dán băng keo để cố định. Cuối cùng ốp giấy gói hoa vào xung quanh và buộc chặt lại. 

Cach lam qua 8/3 tang me 6
Bó hoa hồng sáp - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, một vài gợi ý về cách làm quà 8/3 tặng mẹ đã được giới thiệu. Hãy tự tay làm một món quà tặng mẹ kèm lời chúc tốt đẹp nhất.

Bật mí những món quà 8/3 tặng cô giáo

Bật mí những món quà 8/3 tặng cô giáo

Ngày 8/3, đừng quên trao gửi yêu thương đến người mẹ thứ 2 của mình. Cùng xem các gợi ý về quà 8/3 tặng cô giáo để lựa chọn.

Xem thêm
Từ khóa:   quà 8/3 quà 8/3 tặng mẹ nên tặng mẹ quà gì ngày 8/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi