Quà 8/3 cho đồng nghiệp nữ nên tặng gì phù hợp nhất?

Hoa và thiệp là những món quà 8/3 cho đồng nghiệp nữ dễ chọn nhưng cũng mang ý nghĩa nhất. Tặng hoa và thiệp vừa đủ lịch thiệp cho những mối quan hệ như đồng nghiệp tại công sở. Hoa tượng trưng cho những gì tươi đẹp nhất, kèm thêm những tấm thiệp có thể gửi gắm những lời chúc ngắn gọn, ý nghĩa hoặc hài hước cho những cô gái xinh đẹp.

8/3 là dịp đặc biệt để cả thế giới tôn vinh phái đẹp, vì vậy các chị em làm việc ở văn phòng, cơ quan, công sở cũng không ngoại lệ. Chắc chắn các chị em văn phòng cũng mong muốn nhận được những lời chúc tốt đẹp và những món quà ý nghĩa từ đồng nghiệp. Vậy quà 8/3 cho đồng nghiệp nữ nên tặng gì là phù hợp nhất?

Tặng quà gì cho đồng nghiệp nữ ngày 8/3 ý nghĩa nhất? Gợi ý món quà dành tặng đồng nghiệp nhân dịp 8/3 chắc chắn không thể thiếu sách. Sách là “hạt giống” nuôi dưỡng tâm hồn và trau dồi tri thức rất tốt. Vì vậy, sách chắc chắn sẽ là món quà nhiều cô gái yêu thích, đặc biệt là ở nơi làm việc.

Nếu văn phòng của bạn không có quá nhiều đồng nghiệp nữ thì có thể tặng mỗi người một bó hoa lớn. Nếu có nhiều đồng nghiệp nữ thì chỉ cần tặng mỗi người một bông hoa cũng đủ thể hiện tấm lòng của mình. Bạn có thể chọn các loại hoa rực rỡ như hoa hồng nhung, hồng phấn,... để tặng các cô gái.

Tặng sách là món quà ý nghĩa để trau dồi tâm hồn và tri thức - Ảnh minh họa: Internet.

Khi gửi tặng các cô gái ở văn phòng cuốn sách, bạn có thể đề tặng vài lời chúc ngắn gọn. Đây sẽ là món quà đặc biệt và khiến người nhận luôn nhớ về bạn mỗi khi đọc cuốn sách đó.

Chậu cây để bàn

Công việc ở văn phòng, công sở chắc chắn sẽ có nhiều mệt mỏi, áp lực. Nếu 8/3 bạn tặng các đồng nghiệp nữ một chậu cây cảnh để bàn, đây sẽ là nguồn cảm hứng làm việc, giúp các chị em cảm thấy thư giãn và thoải mái mỗi khi nhìn ngắm.

Chậu cây để ở bàn làm việc sẽ tô điểm cho không gian làm việc xanh mát, xinh xắn và tươi vui hơn. Đây sẽ là nguồn động lực kích thích hứng khởi khi làm việc. Vì vậy, đây là món quà 8/3 cho đồng nghiệp nữ rất phù hợp và ý nghĩa.

Tặng khung ảnh và ảnh

Một chiếc khung ảnh để bàn nhỏ và xinh xắn với chính ảnh của người nhận sẽ là món quà khiến chị em đồng nghiệp vô cùng cảm động. Tặng ảnh thể hiện sự tinh tế và quan tâm của đồng nghiệp.

Tặng khung ảnh là món quà chị em nào cũng yêu thích - Ảnh minh họa: Internet.

Là phụ nữ, chắc chắn chị em nào cũng muốn mình có những tấm ảnh xinh đẹp nhất. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn những bức hình xinh đẹp nhất của chị em và in ra, cho vào những khung hình đẹp nhất để gửi tặng nhân dịp đặc biệt.

Cốc hoặc bình nước xinh xắn

Một chiếc bình nước nhỏ hoặc một chiếc cốc xinh xắn hoặc cả bộ ly tách là một ý tưởng rất hay và thiết thực cho chị em đồng nghiệp nhân dịp 8/3. Đặc biệt hơn, bạn có thể chọn in hình của các chị em lên thân cốc để mỗi khi sử dụng chúng, người được tặng luôn cảm thấy vui và nhớ đến những món quà ý nghĩa này.

Những chiếc cốc đáng yêu là món quà đơn giản, xinh xắn cho chị em - Ảnh minh họa: Internet.

Đồ dùng để bàn

Một số vật dụng để ở bàn làm việc đơn giản khác như lịch để bàn, đồng hồ để bàn,... là những gợi ý hoàn hảo cho một món quà tràn đầy ý nghĩa nhân dịp 8/3. Những món quà 8/3 cho đồng nghiệp nữ tuy đơn giản nhưng mang ý nghĩa đặc biệt về thời gian và quan trọng là tấm lòng mà bạn dành cho những người phụ nữ cùng làm việc nơi công sở.

Một số đồ trang trí để bàn có thể tặng đồng nghiệp nữ - Ảnh minh họa: Internet.

Mỹ phẩm

Nhiều người cho rằng tặng mỹ phẩm khá tốn kém nếu ở nơi văn phòng đông nhân viên nữ. Tuy nhiên, nếu bạn khéo léo lựa chọn những món mỹ phẩm đơn giản thì đây là những món quà vô cùng tinh tế và chắc chắn các chị em sẽ rất yêu thích.

Tặng mỹ phẩm đơn giản cho chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể chọn những món quà nhỏ, không hề tốn kém nhưng rất hữu ích với chị em như: bông tẩy trang, tẩy da chết, son dưỡng, sơn móng tay, bút kẻ lông mày,... Những món đồ này bạn vừa dễ lựa chọn vừa dễ tặng mà hầu hết các cô gái đều cần sử dụng.

Một bữa tiệc liên hoan

Món quà 8/3 cho đồng nghiệp đơn giản nhất là bạn có thể tổ chức cho các cô gái một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ với những trò chơi vui vẻ. Đây sẽ là dịp để mọi người trong văn phòng của bạn gắn kết hơn.

Tổ chức tiệc liên hoan cũng là một món quà ý nghĩa dịp 8/3 - Ảnh minh họa: Internet.

Tiệc liên hoan có thể tổ chức ở những nhà hàng có không gian thoải mái hoặc tổ chức ngay tại văn phòng với những món ăn đơn giản, tiện lợi, tổ chức những trò teambuilding ý nghĩa. Chắc chắn các chị em sẽ vô cùng cảm kích khi tham gia những buổi tiệc do chính những đồng nghiệp nam tổ chức.

Trên đây là những gợi ý quà 8/3 cho đồng nghiệp nữ phù hợp. Những món quà đơn giản, lịch thiệp nhưng tràn đầy ý nghĩa chắc chắn sẽ khiến chị em cảm động, giúp gắn kết các mối quan hệ ở nơi công sở tốt hơn. Vì vậy, nhân dịp này, các bạn nam đừng quên gửi tặng những món quà nhỏ để chúc mừng và tôn vinh những đồng nghiệp nữ.